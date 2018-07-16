عبور 197 سفينة قناة السويس بحمولات قياسية 13.8مليون طن في 4 أيام

نادية سلامقال الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت خلال أربعة أيام بدءاً من يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم الإثنين، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة، وذلك بعبور 197سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولا

نادية سلام



قال الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت خلال أربعة أيام بدءاً من يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم الإثنين، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة، وذلك بعبور 197سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 13.8مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 102 سفينة، بحمولات 6.9 مليون طن، فيما عبرت 95 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بحمولات 6.9 مليون طن.



ويذكر أن المتوسط اليوم للعبور يصل الي 49 سفينة





كما شهدت القناة عبور28 سفينة عملاقة خلال الأربعة أيام الماضية بحمولات تتراوح ما بين 150 – 220 ألف طن للسفينة الواحدة، فيما عبرت 21سفينة من السفن الضخمة بالشريحة الأقل التي تتراوح حمولاتها ما بين 100 ألف طن و150 ألف طن للسفينة.



وتصدرت حركة الملاحة في القناة من اتجاه الشمال خلال تلك الفترة، سفينة الحاويات العملاقة MSC VIVIANA التي ترفع علم ليبريا والتي عبرت القناة بحمولة 202 ألف طن في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة MOL TRADITION شقيقة سفينة الحاويات MOL TRIUMPH المُصنفة كثالث أكبر سفينة حاويات في العالم، على رأس قافلة الجنوب، بحمولة 218 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمُتجهة إلى المملكة المتحدة .



وأكد الفريق مميش أن المعدلات القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة في المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة في صناعة النقل البحري

وأشار إلى نجاح هيئة قناة السويس في التعامل الإيجابي مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة وأخرها مشروع قناة السويس الجديدة فضلاً عن تبني سياسات تسويقية جديدة نجحت في زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.