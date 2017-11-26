عبور 160 سفينة قناة السويس خلال 3 أيام

نادية صابرصرح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بأن حركة الملاحة سجلت خلال ثلاثة أيام -بدءاً من يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم الأحد- رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة، بعبور 160 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 10.9 مليون طن.

نادية صابر

صرح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بأن حركة الملاحة سجلت خلال ثلاثة أيام -بدءاً من يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم الأحد- رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة، بعبور 160 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 10.9 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 92 سفينة بحمولات 6 ملايين طن، وعبرت 68 من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد بحمولات 4.9 مليون طن.

وشهدت القناة عبور 19 سفينة عملاقة خلال الثلاثة أيام الماضية بحمولات تتراوح ما بين 150 – 220 ألف طن للسفينة الواحدة، وعبرت 15 من الشريحة الأقل حمولة، والتي تتراوح ما بين 100 ألفًا و150 ألف طن للسفينة.

وتصدرت حركة الملاحة في القناة من اتجاه الشمال خلال تلك الفترة، سفينة الحاويات الدنماركية MILLAN MAERSK، المُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، والتي عبرت القناة بحمولة 221 ألف طن في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى عُمان، وجاءت سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MOGENS MAERSK، على رأس قافلة الجنوب، بحمولة 200 ألف طن في رحلتها القادمة من ماليزيا إلى أسبانيا.

وأوضح مميش أن هيئة قناة السويس ترصد بدقة المتغيرات المتلاحقة في صناعة النقل البحري وتتابع عن كثب مؤشرات حركة التجارة العالمية ومعدلات النمو في الاقتصاديات العالمية، مؤكداً حرص الهيئة على التعامل مع كافة المؤشرات بنظرة مستقبلية جادة، ما ظهر جلياً في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي لزيادة الطاقة الاستيعابية والعددية للقناة ورفع كفاءة القناة نحو استقبال الأجيال الجديدة من السفن.