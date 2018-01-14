عبور 160 سفينة قناة السويس خلال ثلاثة أيام

نادية صابر أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت خلال ثلاثة أيام، بدءاً من يوم الجمعة الماضي، وحتى اليوم الأحد، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة، وذلك بعبور160 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 1



نادية صابر

أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت خلال ثلاثة أيام، بدءاً من يوم الجمعة الماضي، وحتى اليوم الأحد، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة، وذلك بعبور160 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 10.5 مليون طن.

بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 68 سفينة، بحمولات 5 ملايين طن، فيما عبرت 92 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد، بحمولات 5.5 مليون طن.

كما شهدت القناة عبور 18 سفينة عملاقة خلال الثلاثة أيام الماضية، بحمولات تتراوح بين 150 – 220 ألف طن للسفينة الواحدة، فيما عبرت 15 سفينة من الشريحة الأقل حمولة، والتي تتراوح بين 100 و150 ألف طن للسفينة.

وتصدرت حركة الملاحة في القناة من اتجاه الشمال خلال تلك الفترة، سفينة الحاويات MOL TRUTH التي ترفع علم بنما، المُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، والتي عبرت القناة بحمولة 216 ألف طن في رحلتها القادمة من فرنسا، باتجاه الإمارات العربية المتحدة، فيما جاءت سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MONACO MAERSK ، على رأس قافلة الجنوب، بحمولة 220 ألف طن في رحلتها القادمة من ماليزيا إلى أسبانيا.

وأوضح الفريق مميش، أن إحصائيات الملاحة خلال العام الماضي، عكست مدى استفادة قناة السويس من بدء تعافي حركة التجارة العالمية، وأظهرت النظرة المستقبلية الصائبة لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع التصنيف العالمي للقناة، بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، بما يمكن معه مواكبة التطورات الجديدة في صناعة النقل البحري، مشيراً إلى الدور الإيجابي للسياسات التسويقية التي اتبعتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل، وأثرها في ارتفاع معدلات العبور لتظل قناة السويس على رأس الطرق الملاحية العالمية.



