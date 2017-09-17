عبور 150 سفينة قناة السويس خلال ثلاثة أيام

نادية صابر:صرح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة خلال ثلاثة أيام، بدءاً من يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم الأحد، وذلك بعبور150 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 10.8



نادية صابر:

صرح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة خلال ثلاثة أيام، بدءاً من يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم الأحد، وذلك بعبور150 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 10.8 مليون طن.

بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 85 سفينة بحمولات 5.7 مليون طن، فيما عبرت 65 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 5.1 مليون طن.

كما شهدت القناة عبور 16 سفينة عملاقة خلال الثلاثة أيام الماضية، بحمولات تتراوح ما بين 150 – 220 ألف طن للسفينة الواحدة، ، فيما عبرت 19 سفينة من الشريحة الأقل حمولة والتي تتراوح ما بين 100 ألف طن و150 ألف طن للسفينة.

وتصدرت حركة الملاحة في القناة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات الدنماركية MAERSK MC-KINNEY MOLLER المصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم والتي عبرت القناة بحمولة 200 ألف طن في رحلتها القادمة من المغرب إلى عمان، فيما جاءت سفينة الحاويات الليبيرية العملاقة MSC VIVIANA على رأس سفن الجنوب بحمولة كلية 202.2 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى أسبانيا.

وأوضح الفريق مميش أن الزيادة المستمرة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة منذ بداية العام الجاري، خير دليل على أهمية قناة السويس كمرفق ملاحي عالمي، مشدداً على استعداد القناة الدائم للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية، ومواكبة التطورات المستمرة في صناعة النقل البحري بالاتجاه نحو صناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، لاسيما بعد نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، وتقليل ساعات الانتظار والعبور بما رفع من تصنيف القناة ومكنها من مواجهة تحديات المنافسة لتظل قناة السويس القناةالأقصروالأسرع والأكثر أماناً.

