عبور 1483 سفينة قناة السويس في أبريل الماضي

نادية سلام سجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس، خلال أبريل الماضي، عبور 1483 سفينة، بزيادة بلغت 2.3%، مقارنة بعبور 1449 سفينة خلال أبريل 2017. وأكدت الإحصائيات أن إجمالي الحمولات العابرة، خلال أبريل الماضي، عبور 92 مليونًا و474 ألف طن، بزيادة…

نادية سلام





سجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس، خلال أبريل الماضي، عبور 1483 سفينة، بزيادة بلغت 2.3%، مقارنة بعبور 1449 سفينة خلال أبريل 2017.

وأكدت الإحصائيات أن إجمالي الحمولات العابرة، خلال أبريل الماضي، عبور 92 مليونًا و474 ألف طن، بزيادة بلغت 7.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت حمولات بلغت 86 مليونًا و169 ألف طن.

كما أفادت الإحصائيات أن المتوسط اليومي للعبور ارتفع من 48.3 سفينة إلى 49.4 سفينة، صاحَبَها زيادة في متوسط الحمولات اليومية العابرة من 2.8 مليون طن إلى 3 ملايين طن.

وشهدت حركة التجارة العابرة بالقناة في أبريل الماضي مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، زيادة في عبور سفن البضائع الصب بنسبة 15.9%، والحاويات بنسبة 12.2%، وحاملات السيارات بنسبة 2.5%، بينما تراجعت أعداد ناقلات البترول بنسبة 0.5%، بينما زادت حمولاتها بنسبة 3.2%، وتراجع آخر في ناقلات الغاز العابرة في أبريل بنسبة 9.1%، وتراجع بنسبة 2.1% في عبور سفن حاملات الجرارات