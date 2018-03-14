عبور 1319 سفينة في فبراير الماضي بزيادة 2.6%

نادية صابر:سجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس، في فبراير الماضي عبور 1319 سفينة بزيادة بلغت 2.6% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والتي سجلت عبور 1286 سفينة.كما أكدت إحصائيات الملاحة بقناة السويس أن الحمولات العابرة سجلت 83.4 مليون طن بزيادة 10.9% مقارنة بعبور 75.3 مليون طن خلال فبراير

نادية صابر:

سجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس، في فبراير الماضي عبور 1319 سفينة بزيادة بلغت 2.6% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والتي سجلت عبور 1286 سفينة.

كما أكدت إحصائيات الملاحة بقناة السويس أن الحمولات العابرة سجلت 83.4 مليون طن بزيادة 10.9% مقارنة بعبور 75.3 مليون طن خلال فبراير 2017.

وأكدت الاحصائيات أن الزيادة في سفن الغاز الطبيعي بنسبة 67.6% وسفن الصب بنسبة 0.9%، بجانب زيادة في سفن الحاويات بنسبة 10.6% وزيادة في حاملات الجرارات بنسبة 21.6% و4.9 % زيادة في حركة حاملات السيارات قادت ارتفاع حركة السفن والحمولات خلال فبراير 2018.

كما شهد فبراير الماضي عبور 5 سفن ركاب فقط، مقابل عدم مرور أيه سفن ركاب في فبراير العام الماضي.

وكشفت الاحصائيات عن تراجع في حركة البترول العابرة للقناة بنسبة 3.8% خلال فبراير الماضي ، والتي سجلت عبور 329 ناقله مقابل عبور 342 ناقله في فبراير العام الماضي . بجانب تراجع اخر في سفن البضائع العامة بنسبة 1.6% حيث سجلت عبور 102 سفينة مقابل عبور 134 سفينة في فبراير العام الماضي.

وكشف الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة ، خلال زيارة ولي عهد السعودية اليوم الإثنين إلي الإسماعيلية، عن ارتفاع عائدات شهري يناير وفبراير في العام الجاري إلي 887 مليون دولار، مقارنة بعائدات نفس الشهرين العام الماضي، والذي حققا 771 مليون دولار بزيادة 15%.

وأوضح أن الإيرادات مقومة بالجنيه المصري سجلت 15.6 مليار جنيه خلال يناير وفبراير الماضيين، بزيادة بلغت13.6% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والتي سجلت 13.7 مليار جنيه.

وأضاف أن الحمولات العابرة خلال يناير وفبراير الماضيين سجلتا 171.2 مليون طن بزيادة 17%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والتي سجلت 154 مليون طن، مؤكدا أن قناة السويس تخطت العام الماضي نحو المليار طن، متوقعا ارتفاعها خلال العام الجاري.