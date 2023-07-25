«عبور لاند وجالينا»: نمتلك احتياطات للتحوط ضد انقطاع الكهرباء.. والإنتاج لم يتأثر

كشف رامى الغزالى مدير علاقات المستثمرين بشركة «عبور لاند» للصناعات الغذائية، أن تخفيف أحمال الكهرباء يتم على المصانع فى الوقت الحالى.

ولفت إلى أن مصنع «عبور لاند» التابع فى منطقة العبور الصناعية يتعرض لفترات من قطع الكهرباء، موضحًا أنها غير مؤثرة تمامًا على العملية الإنتاجية، نظرًا لأن الشركة تمتلك مولدات بديلة للكهرباء تعمل بالسولار .

فى سياق متصل، قال عبد الواحد سليمان رئيس مجلس الإدارة بالشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا» إنه لا يوجد أى تأثيرات سلبية على مصانعها حتى الوقت الراهن بسبب الفصل المتكرر للكهرباء.

وأوضح أن «جالينا» لديها احتياطات للتحوط ضد حالات فصل التيار الكهربائى بشكل عام، وخاصة أنها تعمل بمجال المجمدات . ولفت إلى أن «جالينا» تمتلك 4 مصانع فى المنطقة الصناعية بمدينة العامرية بالإسكندرية، وتشتمل على وحدات تخزين، كما تمتلك مولدات للطاقة الكهربائية مما يجعل العملية الإنتاجية مستمرة دون توقف.