عبور لاند للصناعات الغذائية تقفز بمبيعاتها إلى 3.1 مليار جنيه في 9 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية ارتفاع مبيعاتها إلى 3.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولي المنتهية سبتمبر الماضي مقارنة بمبيعات قدرها 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت نتائج عبور لاند المجمعة المرسلة للبورصة الثلاثاء،ارتفاع تكاليف الشركة إلى 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بتكاليف بلغت1.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

كما كشفت القوائم المالية ارتفاع صافي الربح المجمع إلى 326.6 مليون جنيه خلال النصف، مقارنة بصافي ربح قدره 255.1 مليون جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من 2021.

عبور لاند : ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.70 جنيه حتى سبتمبر

عبور لاند

وارتفع نصيب السهم (الأساسي والمخفض) من الأرباح المجمعة إلى 0.70 جنيه بنهاية سبتمبر 2022 ، مقارنة بنحو 0.58 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، ولم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة سواء على مستوى الأرباح أو الإيرادت.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 1.7 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة بمبيعات قدرها 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 1.4 مليار جنيه خلال النصف المذكور، مقارنة بتكاليف بلغت 991.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وفقًا للقوائم المرسلة للبورصة 27 يوليو الماضى.

كذلك ارتفع صافي الربح المجمع إلى 180.8 مليون جنيه خلال النصف، مقارنة بصافي ربح قدره 144 مليون جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفع نصيب السهم (الأساسي والمخفض) من الأرباح المجمعة إلى 0.39 جنيه بنهاية يونيو ، مقارنة بنحو 0.31 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، ولم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة سواء على مستوى الأرباح أو الإيرادت.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 3 مليارات جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع مبيعات قدرها 2.7 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة (30 يناير الماضى) ارتفاع تكاليف الشركة إلى 2.3 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة مع تكاليف بلغت 2 مليار جنيه خلال 2020.

كما كشفت القوائم المالية ارتفاع صافي أرباح الشركة إلى 350.7 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع صافي ربح قدره 310.3 مليون جنيه خلال عام 2020.

وارتفع نصيب السهم (الأساسي والمخفض) من الأرباح المجمعة إلى 0.77 جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة مع نحو 0.67 جنيه خلال عام 2020، ولم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة سواء على مستوى الأرباح أو الإيرادت.

توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 260 مليون جنيه مارس الماضى

عبور لاند

وقررت عبور لاند فى مارس الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.65 جنيه للسهم (كوبون رقم 6) بدأ صرفها اعتبارا من 31 مارس وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

ووافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 26 يناير الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 260 مليون جنيه بواقع 0.65 جنيه للسهم .

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 400 مليون جنيه موزعا على 400 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين ثلاث أفراد من عائلة الشريف (المؤسسين) أبرزهم، محمد حامد محمد إبراهيم شريف الذى يستحوذ على 21.33%.

كما يستحوذ أشرف محمد حامد محمد إبراهيم شريف على 15.7%، كما يستحوذ أيمن محمد حامد محمد إبراهيم شريف على 11% تقريبا، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل ملكية بتاريخ 18 يوليو الجارى.

كذلك يساهم أفراد آخرون من عائلة الشريف بحصص أخرى أقل من 5%، مثل غادة محمد حامد محمد إبراهيم شريف التى تستحوذ على (3.24%)، عبير محمد حامد محمد إبراهيم شريف (3.24%).

سامية الشافعي صادق الكفراوي (3.24%)،رشا محمد حامد محمد إبراهيم شريف (3.24%)،إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%.

عبور لاند تنفى تلقى طلبات استحواذ إماراتية على أسهمها

وانتشرت خلال شهر يوليو الماضى بعض الأخبار المتداولة حول نية” مجموعة أغذية ” الإماراتية التابعة لشركة أبو ظبي القابضة تقديم عرض شراء للاستحواذ على حصة الأغلبية فى أسهم عبور لاند

و قالت عبور لاند فى إفصاح مرسل للبورصة (24 يوليو الماضى) إنها لم تتلقى أى عروض للاستحواذ علي أسهم الشركة سواء بطريقة جزئية أو كلية

وتعتبر” مجموعة أغذية” واحدة من أكبر شركات الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهى شركة مدرجة بسوق أبوظبى منذ عام 2004.

وتمتلك المجموعة 12 شركة تابعة فى الإمارات والسعودية والكويت ومصر والأردن، من بينهم شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعى «أطياب» بنسبة ملكية 75%.

وأعلنت المجموعة منذ أسبوع تقدمها بعرض استحواذ على 60% من أسهم مجموعة أبو عوف، المتخصصة فى صناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة فى مصر.