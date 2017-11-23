عبور لاند تكشف طريقة تمويل الشركة الجديدة

رجب عزالدين قالت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، إن تمويل شركتها الجديدة "عبور فارم للاستثمار الزراعى" (تحت التأسيس)، سيتم من أرباح الشركة على مدار 4 أعوام قادمة وفقا للدراسة المقدمة للبورصة المصرية. جاء ذلك فى بيان إلحاقى للبورصة المصرية اليوم…



رجب عزالدين

قالت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، إن تمويل شركتها الجديدة “عبور فارم للاستثمار الزراعى” (تحت التأسيس)، سيتم من أرباح الشركة على مدار 4 أعوام قادمة وفقا للدراسة المقدمة للبورصة المصرية.

جاء ذلك فى بيان إلحاقى للبورصة المصرية اليوم الخميس، لتوضيح قرار مجلس الإدارة أمس الأربعاء والخاص بتأسيس شركة جديدة.

ووافق مجلس إدارة الشركة على تأسيس شركة جديدة تحمل اسم عبور فارم للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني برأسمال مدفوع يبلغ 50 مليون جنيه.

وقالت عبور لاند إن نشاط الشركة الجديدة يختص بتربية الماشية لإنتاج الألبان والتسمين.

يشار إلى أن أرباح “عبور لاند”، ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 176.46 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 110.11 مليون جنيه بالنصف المماثل من 2016.

وزادت مبيعات الشركة خلال الـفترة المذكور إلى 1.46 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.05 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

ويبلغ رأسمال عبور لاند 200 مليون جنيه موزعا على 200 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.