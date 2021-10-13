«عبور لاند» تفصح عن شراء نائب رئيس الشركة أسهما بقيمة 10.2 مليون جنيه

عبور لاند تفصح عن ارتفاع حصة نائب رئيس المجلس الإدارة إلى 15.4%

أفصحت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية عن قيام نائب رئيس مجلس الإدارة أشرف محمد حامد شريف بشراء 2 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 10.2 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح عن عبور لاند مرسل للبورصة الأربعاء، ارتفاع نسبة مساهمة نائب رئيس مجلس الإدارة بعد العملية إلى 14.9% إلى 15.4% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 5.10 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة التجارى الدول للسمسرة في الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بستة مساهمين آخرين بالشركة (منهم خمسة ينتمون لعائلة شريف) يستحوذون مجتمعين على 45.5% تقريبًا من أسهم الشركة.

هيكل ملكية عبور لاند وخريطة أكبر المساهمين فوق 5%

تأسست عبور لاند فى 1997، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2016. وتعمل الشركة فى صناعة الجبن والعصائر والأغذية واللحوم المعلّبة، وأضافت الشركة فى يونيو 2019 نشاط التصدير للخارج إلى الغرض.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 400 مليون جنيه موزعا على 400 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين ثلاث أفراد من عائلة الشريف أبرزهم، محمد حامد محمد إبراهيم شريف الذى يستحوذ على 21.33%.

كما يستحوذ أشرف محمد حامد محمد إبراهيم شريف على 14.9% (قبل العملية الأخيرة)، كما يستحوذ أيمن محمد حامد محمد إبراهيم شريف على 11%،تقريبا،وفقا لآخر إفصاح حول هيكل ملكية بتاريخ 5 أكتوبر الجارى.

كذلك يساهم أفراد آخرون من عائلة الشريف بحصص أخرى أقل من 5% ،مثل غادة محمد حامد محمد إبراهيم شريف التى تستحوذ على (3.24%)، عبير محمد حامد محمد إبراهيم شريف (3.24%)، سامية الشافعي صادق الكفراوي (3.24%)،رشا محمد حامد محمد إبراهيم شريف (3.24%)،وفقا لإفصاح المجموعات المرتبطة.

توزيع أرباح على المساهمين فى مارس بقيمة 0.6 جنيه للسهم

وأعلنت عبور لاند فى مستهل مارس الماضى عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.6 جنيه للسهم عن أرباح العام الماضى 2020 بدء صرفها اعتبار من 22 من نفس الشهر

وسجلت الشركة صافى ربح مجمع بلغ 310.4 مليون جنيه خلال العام الماضى 2020، مقارنة مع أرباح قدرها 295.2 مليون جنيه خلال 2019.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى2.7 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة مع مبيعات قدرها 2.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2019.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 144 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو ، مقارنة بصافى ربح قدره 140 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة 11 أغسطس الماضى، ارتفاع ايرادات الشركة إلى 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بمبيعات قدرها 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت نتائج أعمال ربعية سابقة ارتفاع صافى أرباح الشركة إلى 69.7 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 68 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

عبور ضخّت استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه في أربع سنوات

وقال أشرف حامد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة فى وقت سابق، إن عبور لاند ضخّت 600 مليون جنيه استثمارات خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

وأكد حامد، فى تصريحات سابقة، لـ«المال»، أن الشركة تمتلك 15 خط إنتاج للجبن الأبيض، بعد استبدال 12 موفرة للطاقة بنسبة 40%.

ولفت إلى أن الانتهاء من تركيب الخطوط الجديدة، وبداية مراحلها التجريبية، وطرح المنتجات فعليًّا فى السوق، موضحًا أنها مُخصصة لإنتاج اثنين من العبوات الجديدة.

كما كشف حامد عزم الشركة تشغيل مزرعتها الخاصة بإنتاج الألبان الطازجة، موضحًا أنها حصلت على كل الموافقات اللازمة، ليكون المستهدف منها إنتاج 36 ألف طن لبن طازج فى العام.

وحصلت «عبور لاند» فى 2018 على موافقة الجمعية العمومية ﻹضافة نشاط تربية المواشي، على مساحة 44 فدانًا، بعدد 2500 بقرة لاهولشتاين، مستوردة من ألمانيا، على عدة مراحل خلال 3 أعوام.

وقال حامد إنه تم ضخ إجمالى الاستثمارات المحددة للمزرعة، من خلال قرض أجنبي حصلت عليه نهاية 2018.

ووقّعت «عبور لاند»، فى نوفمبر 2018، قرضًا بقيمة 7 ملايين دولار، مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية،وقالت الشركة ساعتها إن هذا القرض سيموّل المزرعة الجديدة عبر شراء المعدات والآلات وقطيع الأبقار اللازم.