«عبور لاند» تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.65 جنيه للسهم

أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.65 جنيه للسهم على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 31 مارس الجارى.

وأشارت عبور لاند فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء إلى أن الحق فى توزيع الكوبون رقم (6) سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم حتى نهاية جلسة 28 مارس الجارى.

ووافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 26 يناير الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 260 مليون جنيه بواقع 0.65 جنيه للسهم.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 3 مليارات جنيه خلال عام 2021، مقارنة بمبيعات قدرها 2.7 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت نتائج الشركة المجمعة المرسلة للبورصة (30 يناير الماضى) ارتفاع تكاليف الشركة إلى 2.3 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بتكاليف بلغت 2 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

كما كشفت القوائم المالية ارتفاع صافي أرباح الشركة إلى 350.7 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافي ربح قدره 310.3 مليون جنيه خلال عام 2020.

وارتفع نصيب السهم (الأساسي والمخفض) من الأرباح المجمعة إلى 0.77 جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 0.67 جنيه خلال عام 2020، ولم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة سواء على مستوى الأرباح أو الإيرادت.

عبور لاند وزعت أرباحا بقيمة 0.6 جنيه على المساهمين مارس 2021

عبور لاند

ووزعت عبور لاند في مارس الماضي أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.6 جنيه للسهم عن أرباح العام الماضي 2020 بدء صرفها اعتبارًا من 22 مارس 2021.

وسجلت الشركة صافي ربح مجمع بلغ 310.4 مليون جنيه خلال عام 2020، مقارنة مع أرباح قدرها 295.2 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2019.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى2.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقارنة مع مبيعات قدرها 2.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2019.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة، ارتفاع صافى أرباحها إلى 255 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بصافي أرباح بلغت 239 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما أظهرت نتائج أعمال أسبق،ارتفاع صافى أرباحها إلى 144 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى ، مقارنة بصافى ربح قدره 140 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كذلك كشفت نتائج أعمال أخرى،ارتفاع صافى أرباح الشركة إلى 69.7 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 68 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

هيكل ملكية عبور لاند وخريطة أكبر المساهمين فوق 5%

تأسست عبور لاند فى 1997، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2016، وتعمل الشركة فى صناعة الجبن والعصائر والأغذية واللحوم المعلّبة، وأضافت الشركة فى يونيو 2019 نشاط التصدير للخارج إلى الغرض.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 400 مليون جنيه موزعا على 400 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين ثلاث أفراد من عائلة الشريف أبرزهم، محمد حامد محمد إبراهيم شريف الذى يستحوذ على 21.33%.

كما يستحوذ أشرف محمد حامد محمد إبراهيم شريف على 15.4%، كما يستحوذ أيمن محمد حامد محمد إبراهيم شريف على 11% تقريبا، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل ملكية بتاريخ 19 يناير الجارى.

كذلك يساهم أفراد آخرون من عائلة الشريف بحصص أخرى أقل من 5%، مثل غادة محمد حامد محمد إبراهيم شريف التى تستحوذ على (3.24%)، عبير محمد حامد محمد إبراهيم شريف (3.24%).

سامية الشافعي صادق الكفراوي (3.24%)،رشا محمد حامد محمد إبراهيم شريف (3.24%)،إضافة إلى آخرون ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%.