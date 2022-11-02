«عبور لاند» تعلن انتهاء أزمة الإفراج الجمركي عن شحنة زيت نخيل ضرورية

أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية انتهاء أزمة الإفراج الجمركي عن شحنة زيت نخيل ضرورية لمصانع الجبن الأبيض، ما إدى إلى استئناف النشاط بالمصانع المتوقفة منذ أيام.

وقالت عبور لاند في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء، إن مصانع الجبن الأبيض توقفت بالفعل لمدة 3 أيام حتى الإثنين بسبب التأخر فى الإفراج الجمركي عن شحنة زيت نخيل .

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأزمة تم حلها بالأمس (الثلاثاء) عبر الإفراج عن شحنة زيت نخيل، ما أدى إلى استئناف العمل بالمصانع المتوقفة خلال الأيام الماضية.

ونوهت الشركة بأن تدبير العملة الأجنبية من البنوك أصبح أسهل بعد قرار تعويم الجنيه مقارنة بالفترة السابقة للتعويم والتي شهدت ضغطا كبيرًا على طلبات العملة من البنوك.

عبور لاند : لا نتوقع تأثير الأزمة على نتائج الربع الأخير ولدينا مخزون

سعر الدولار

كما توقعت الشركة عدم تأثر نتائج أعمال الربع الأخير بهذه الأزمة لانخفاض الطلب والانتاج والاستهلاك في الربع الأخير من كل عام، إضافة إلى توافر مخزون ومدخلات إنتاج كافية لضمان سير العملية الانتاجية بشكل اعتيادي.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 3.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولي المنتهية سبتمبر الماضي مقارنة بمبيعات قدرها 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت نتائج عبور لاند المجمعة المرسلة للبورصة (18 أكتوبر الماضى)، ارتفاع تكاليف الشركة إلى 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بتكاليف بلغت1.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

كما كشفت القوائم المالية ارتفاع صافي الربح المجمع إلى 326.6 مليون جنيه خلال النصف، مقارنة بصافي ربح قدره 255.1 مليون جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من 2021.

ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.70 جنيه حتى سبتمبر

عبور لاند

وارتفع نصيب السهم (الأساسي والمخفض) من الأرباح المجمعة إلى 0.70 جنيه بنهاية سبتمبر 2022 ، مقارنة بنحو 0.58 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، ولم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة سواء على مستوى الأرباح أو الإيرادت.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 1.7 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة بمبيعات قدرها 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 1.4 مليار جنيه خلال النصف المذكور، مقارنة بتكاليف بلغت 991.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وفقًا للقوائم المرسلة للبورصة 27 يوليو الماضى.

كذلك ارتفع صافي الربح المجمع إلى 180.8 مليون جنيه خلال النصف، مقارنة بصافي ربح قدره 144 مليون جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفع نصيب السهم (الأساسي والمخفض) من الأرباح المجمعة إلى 0.39 جنيه بنهاية يونيو ، مقارنة بنحو 0.31 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، ولم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة سواء على مستوى الأرباح أو الإيرادت.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 3 مليارات جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع مبيعات قدرها 2.7 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة (30 يناير الماضى) ارتفاع تكاليف الشركة إلى 2.3 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة مع تكاليف بلغت 2 مليار جنيه خلال 2020.

كما كشفت القوائم المالية ارتفاع صافي أرباح الشركة إلى 350.7 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع صافي ربح قدره 310.3 مليون جنيه خلال عام 2020.

وارتفع نصيب السهم (الأساسي والمخفض) من الأرباح المجمعة إلى 0.77 جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة مع نحو 0.67 جنيه خلال عام 2020، ولم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة سواء على مستوى الأرباح أو الإيرادت.

توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 260 مليون جنيه مارس الماضى

عبور لاند

وقررت عبور لاند فى مارس الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.65 جنيه للسهم (كوبون رقم 6) بدأ صرفها اعتبارا من 31 مارس وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

ووافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 26 يناير الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 260 مليون جنيه بواقع 0.65 جنيه للسهم .

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 400 مليون جنيه موزعا على 400 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين ثلاث أفراد من عائلة الشريف (المؤسسين) أبرزهم، محمد حامد محمد إبراهيم شريف الذى يستحوذ على 21.33%.

كما يستحوذ أشرف محمد حامد محمد إبراهيم شريف على 15.7%، كما يستحوذ أيمن محمد حامد محمد إبراهيم شريف على 11% تقريبا، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل ملكية بتاريخ 18 يوليو الجارى.

كذلك يساهم أفراد آخرون من عائلة الشريف بحصص أخرى أقل من 5%، مثل غادة محمد حامد محمد إبراهيم شريف التى تستحوذ على (3.24%)، عبير محمد حامد محمد إبراهيم شريف (3.24%).

سامية الشافعي صادق الكفراوي (3.24%)،رشا محمد حامد محمد إبراهيم شريف (3.24%)،إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%.

وانتشرت خلال شهر يوليو الماضى بعض الأخبار المتداولة حول نية” مجموعة أغذية ” الإماراتية التابعة لشركة أبو ظبي القابضة تقديم عرض شراء للاستحواذ على حصة الأغلبية فى أسهم عبور لاند التى ردت بالنفي وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة 24 يوليو الماضى.