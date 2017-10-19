عبور لاند تضيف نشاط تربية الماشية لإنتاج الألبان

رجب عزالدين قالت شركة عبورلاند للصناعات الغذائية، إن مجلس إدارتها وافق على إضافة نشاط إنتاج الألبان إلى أنشطتها لتغطية احتياجاتها فى الفترة القادمة. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: "وافقت العمومية على إضافة النشاط مع مراعاة أحكام القوانين…

رجب عزالدين

قالت شركة عبورلاند للصناعات الغذائية، إن مجلس إدارتها وافق على إضافة نشاط إنتاج الألبان إلى أنشطتها لتغطية احتياجاتها فى الفترة القادمة.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: “وافقت العمومية على إضافة النشاط مع مراعاة أحكام القوانين السارية واستصدار التراخيص اللازمة”.

وأجازت العمومية للشركة أن تشترك مع الشركات التى تزاول نفس النشاط، أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج.

وقالت الشركة الأسبوع الماضى، إنها تجد صعودبة فى توفير الألبان السائلة اللازمة، ما دفعها إلتى التفكير فى مشروع لانتاج الألبان لتلبية الاحتياجات الخاصة بها.

وتتوقع الشركة أن هذا المشروع سيؤدى إلى تخفيض تكاليف الإنتاج بما يؤثر إيجابياً على أرباحها.

ومن المقرر إنشاء المشروع على مساحة 35 فدانًا، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 105 إلى 115 مليون جنيه تمول على مدار ثلاث سنوات.

وتستهدف الشركة إنتاج 50 طن من اللبن يوميًا، وذلك عبر استيراد 2000 بقرة من ألمانيا خلال الثلاث سنوات القادمة.