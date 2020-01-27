«عبور لاند» تستهدف رفع مبيعات الجبن بنحو %4 خلال 2020

رامى طارق: تراجعات الدولار دعمت الأداء فى 2019

تستهدف شركة «عبور لاند للصناعات الغذائية» تحقيق معدل نمو فى مبيعات الجبن الأبيض خلال العام الحالى بنسبة 2 إلى %4.

قال رامى الغزالى، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إنها تستهدف تحقيق نمو فى مبيعات الجبن الأبيض بنسبة تتراوح بين 2 إلى %4 خلال العام الجديد، مشيرًا إلى أنها تساهم بالحصة الأكبر البالغة %95 من مبيعات الشركة الإجمالية.

وأوضح أن شركته قامت مؤخرًا بعملية تطوير فى إنتاج الجبن، بتركيب 3 خطوط جديدة لتقدم العبوات بأشكال مختلفة، مشيرا إلى أنها بدأت الإنتاج منها منذ ديسمبر الماضى وطُرحت فى السوق.

وأضاف الغزالى، فى تصريحات خاصة لـ»المال»، أن السياسة السعرية للأجبان ستُترك حسب ظروف السوق، وباقى العوامل المؤثرة.

تجدر الإشارة إلى أن «عبور لاند» تمتلك 15 خط إنتاج للجبن الأبيض، بعد استبدال 12 موفرة للطاقة بنسبة %40 بهدف الهيمنة على التكاليف ورفع الحصة السوقية التى تسجل %42 حاليًا وفقًا لآخر بيانات من الشركة.

ولفت الغزالى إلى أن شركته تتبنى خطة لدعم مبيعات اللبن والعصير أيضًا على المدى القصير، لتحقيق القيمة المضافة وزيادة حصتهم السوقية.

وفيما يتعلق بأداء الشركة إجمالاً خلال العام الجديد، قال إنها تعتزم الحفاظ على هوامش صافى الربح المحققة خلال 2019، والتى سجلت %11 ونفس معدل نمو الأرباح تقريبًا، لافتا إلى أنها تنتظر الحصول على التراخيص النهائية من الحكومة لمزرعة «عبور فارم».

وكانت «عبور لاند» قد حصلت خلال 2018 على موافقة الجمعية العمومية ﻹضافة نشاط تربية المواشى، على مساحة 44 فدانا، بعدد 2500 بقرة لاهولشتاين، مستوردة من ألمانيا، على عدة مراحل خلال 3 سنوات.

وكشف أن شركته ضخت استثمارات فى السوق المحلية بقيمة 350 مليون جنيه منذ عام 2016، وحتى نهاية العام الماضى، موضحًا أن ضخ استثمارات جديدة متعلق بالحصول على تراخيص المزرعة الجديدة.

وخلال العام الماضى تمكنت «عبور لاند» من الصعود بأدائها بنسبة %24 لتصل إلى 295 مليون جنيه مقارنة مع 238 مليونا خلال العام السابق له، كما ارتفعت المبيعات بقيمة %8 لتصل إلى 2.58 مليار جنيه مقارنة مع 2.39 مليار جنيه فى الفترة المماثلة.

وتعليقًا على نتائج الأعمال، قال إن شركته تمكنت من تحقيق أداء جيد خلال العام الماضى فى ظل التحديات التى شهدتها سوق الأجبان البيضاء بتلك الفترة- بحسب وصفه.

ولفت إلى أن العام الماضى شهد عدة تحديات تمثلت فى دخول منافسين جُدد، وأيضًا ضعف القوة الشرائية للمستهلكين بالسوق المحلية.

وأوضح أن تراجعات الدولار كانت أهم العوامل التى دعمت الأداء خلال العام الماضى، وساهمت فى تخفيض تكلفة المواد الخام اللازمة للإنتاج التى تقوم الشركة باستيرادها من الخارج، وأيضًا القرض الدولارى الذى حصلت عليه مؤخرًا.

وفسر الغزالى أن شركتهُ حين حصلت على القرض كان الدولار يسجل حوالى 18 جنيها، فى حين كسر حاجز 16 خلال 2019، وكانت «عبور لاند» قد وقعت قرضًا بقيمة 7 ملايين دولار، مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وأوضحت حينها أنه يمول المزرعة الجديدة لتمويل المعدات والآلات وشراء الأبقار.

وأظهرت القوائم المالية أن الشركة حققت فائض فروق عملة خلال العام الماضى بقيمة 25.8 مليون جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 830.7 ألف جنيه العام المناظر، كما ارتفع بند الإيرادات الأخرى ليبلغ 11.7 مليون جنيه، مقارنة مع 3.2 مليون بالفترة المناظرة.

وعلى صعيد آخر، تمكنت الشركة من تقليص مصروفات البيع والتسويق لتصل إلى 139.6 مليون مقارنة مع 146.8 مليون سابقا، وأيضًا تقليص مصروفات الفوائد التى سجلت 22.5 مليون مقابل 32.4 مليون بالفترة المماثلة.

وتعمل «عبورلاند» فى مجال تصنيع الجبن والألبان والعصائر، وتمتلك مساحة إجمالية بالمنطقة الصناعية تصل إلى 22 ألف متر مربع، مقسمة على 7 مصانع، 2 منها للجبنة البيضاء، وآخر للعصائر واﻷلبان، وآخر للجبنة المطبوخة، وواحد للجبنة الموتزاريلا التى تقرر مؤخرًا إلغاء طرحها نظرًا لظروف مستهلكى السوق المحلية، والباقى غير مستغلة، وينقسم هيكل ملكيتها بين%21.3 لمحمد حامد، و%14.5 ﻷشرف حامد، و%11 ﻷيمن حامد، والباقى أسهم حرة التداول فى السوق.