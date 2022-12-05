عبور لاند ترفع أسعار الجبنة بكافة أنواعها (مستند)

أعلنت شركة عبور لاند عن زيادات جديدة في أسعار الجبن بداية من الأسبوع الجاري، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع بعد زيادات أعلنتها الشركة الأسبوع الماضي.

وكشف منشور حصلت عليه المال عن زيادة عبور لاند أسعار الجبنة تتراباك عبور وزن 1 كجم بواقع جنيه للعبوة الواحدة و 11 جنيه للكرتونة التى تضم 12 عبوة، فيما تم زيادة العبوة عبور وزن 1 كجم اطعمة اسطنبولى وزيتون وضشطة بواقع جنيها للعبوة ليباع بسعر 43 جنيهاً بعد الزيادة.

وأضاف المنشور ان سعر الجبنة تتراباك عبور وزن 500 جرام ارتفعت بواقع 50 قرشاً لتباع بنحو 23.5جنيها، وهو نفس سعر العبوة بالأطعمة “اسطنبولي وشطة وفلمنك وشيدر وشطه ورومي وغيرها لتباع بسعر 23.5 جنيهاً بزيادة 6 جنيهاً في الكرتونة التى تضم 12 عبوة.

كما ارتفع سعر عبوة الجبنه تتراباك عبور لاند وزن 250 جرام بواقع 25 قرشاً للعبوة لتباع بنحو 12 جنيها للعبوة ، وارتفع سعر الكرتونة بواقع 7 جنيهات لتسجل 318 جنيهاً وتضم نحو 27 عبوة.

وازداد سعر الجبنه وزن 125 جرام لتباع بسعر 6.25 جنيهاً للعبوة الواحدة بعد ارتفاع سعر الكرتونة التى تضم 40 عبوة إلى 248 جنيهاً بدلاً من 242 جنيهاً.