«عبور لاند» ترد على أنباء استحواذ إماراتى : لم نتلق طلبات أو رغبات كلية أو جزئية

أخطرت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية -الرائدة فى صناعة الجبن المصرى – إدارة البورصة المصرية بعدم تلقيها أى عروض استحواذ إماراتية على أسهمها .

وأكدت عبور لاند فى إفصاح منشور على شاشة التداول بالبورصة اليوم الأحد عدم تلقيها أى عروض للاستحواذ علي أسهم الشركة سواء بطريقة جزئية أو كلية .

وانتشرت صباح اليوم بعض الأخبار المتداولة حول نيبة” مجموعة أغذية ” الإماراتية التابعة لشركة أبو ظبي القابضة تقديم عرض شراء للاستحواذ على حصة الأغلبية فى أسهم عبور لاند.

وتعتبر” مجموعة أغذية” واحدة من أكبر شركات الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهى شركة مدرجة بسوق أبوظبى منذ عام 2004.

وتمتلك المجموعة 12 شركة تابعة فى الإمارات والسعودية والكويت ومصر والأردن، من بينهم شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعى «أطياب» بنسبة ملكية 75%.

وأعلنت المجموعة منذ أسبوع تقدمها بعرض استحواذ على 60% من أسهم مجموعة أبو عوف، المتخصصة فى صناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة فى مصر.

هيكل ملكية عبور لاند وخريطة أكبر المساهمين فوق 5% حتى شهر يوليو

أما شركة عبور لاند فقد جرى تأسيسها عام 1997 وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2016، وتعمل فى صناعة الجبن والعصائر والأغذية واللحوم المعلّبة (أضافت نشاط التصدير للخارج فى يونيو 2019 ).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 400 مليون جنيه موزعا على 400 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين ثلاث أفراد من عائلة الشريف (المؤسسين) أبرزهم، محمد حامد محمد إبراهيم شريف الذى يستحوذ على 21.33%.

كما يستحوذ أشرف محمد حامد محمد إبراهيم شريف على 15.7%، كما يستحوذ أيمن محمد حامد محمد إبراهيم شريف على 11% تقريبا، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل ملكية بتاريخ 18 يوليو الجارى.

كذلك يساهم أفراد آخرون من عائلة الشريف بحصص أخرى أقل من 5%، مثل غادة محمد حامد محمد إبراهيم شريف التى تستحوذ على (3.24%)، عبير محمد حامد محمد إبراهيم شريف (3.24%).

سامية الشافعي صادق الكفراوي (3.24%)،رشا محمد حامد محمد إبراهيم شريف (3.24%)،إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%.

توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 260 مليون جنيه مارس الماضى

عبور لاند

وقررت عبور لاند فى مارس الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.65 جنيه للسهم (كوبون رقم 6) بدأ صرفها اعتبارا من 31 مارس وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

ووافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 26 يناير الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 260 مليون جنيه بواقع 0.65 جنيه للسهم.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 3 مليارات جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع مبيعات قدرها 2.7 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت نتائج الشركة المجمعة المرسلة للبورصة (30 يناير الماضى) ارتفاع تكاليف الشركة إلى 2.3 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة مع تكاليف بلغت 2 مليار جنيه خلال 2020.

كما كشفت القوائم المالية ارتفاع صافي أرباح الشركة إلى 350.7 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع صافي ربح قدره 310.3 مليون جنيه خلال عام 2020.

وارتفع نصيب السهم (الأساسي والمخفض) من الأرباح المجمعة إلى 0.77 جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة مع نحو 0.67 جنيه خلال عام 2020، ولم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة سواء على مستوى الأرباح أو الإيرادت.