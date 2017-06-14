عبور أكبر سفينة حاويات في العالم بقناة السويس الجديدة

OOCL HONGKONG تغير ترتيب السفن 3 مرات في شهرين تأكيدًا للمالنادية صابرأعلنت هيئة قناة السويس عن عبور أكبر سفينة حاويات في العالم OOCL HONGKONG في أول عبور لها لقناة السويس الجديدة ضمن رحلتها البحرية الأولى قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى إنجلترا بحمولة 216 ألف طن.يأتي ذلك تأكيدا لما



OOCL HONGKONG تغير ترتيب السفن 3 مرات في شهرين تأكيدًا للمال



نادية صابر

أعلنت هيئة قناة السويس عن عبور أكبر سفينة حاويات في العالم OOCL HONGKONG في أول عبور لها لقناة السويس الجديدة ضمن رحلتها البحرية الأولى قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى إنجلترا بحمولة 216 ألف طن.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته”المال ” في تقريرها 28 مايو الماضي، إذ شهدت السوق الملاحية تغيرًا في قائمة أكبر سفن الحاويات العابرة بقناة السويس ثلاث مرات خلال شهرين.

كانت “المال” قد نشرت في تقريرها أن الفترة من أواخر مارس الماضي حتى بداية مايو الماضي شهدت تغيرا في قائمة أكبر سفينة حاويات في العالم، ثلاث مرات، إذ أعلن الخط الملاحى اليابانى Mitsui O.S.K. Lines، عن تسلم أكبر سفينة حاوبات وهي، MOL Triumph ، من شركة سامسونج للصناعات الثقيلة بكوريا الجنوبية، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف حاوية بطول 400 متر، وعرض 58.8 متر وغاطس 16.5 متر، ووصلت تكلفة بناء أكبر سفينة حاويات فى العالم إلى 138 مليون يورو.

وأكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، في البيان الصادر اليوم، تواصل تحطيم الأرقام القياسية بعبور هذه السفينة بحمولة 216.7 ألف طن والتي تستطيع نقل 21413 حاوية، لتتفوق بذلك على سفينة الحاويات الدانمركية MAERSK MADRID التي كانت تحتل الصدارة حتى عبور هذه السفينة بفارق 827 حاوية ، مشيراً إلى أن التسارع في بناء سفن الحاويات العملاقة يعبر عن التنافس القوي بين شركات الملاحة العالمية في احتلال التصنيف الأعلى لهذه الفئة التي تمثل أكثر الأنواع انتشاراً على مستوى العالم.

وأضاف البيان أنه تم الانتهاء من بناء السفينة OOCL HONGKONG في 18 مايو الماضي بترسانة سامسونج للصناعات الثقيلة بكوريا الجنوبية وأبحرت لأول مرة في 3 يونيو 2017. ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، وغاطسها 16 متر، وعمقها 32.5 متر.

وتطبيقاً للبروتوكول المُتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أمر الفريق مُهاب مميش بتقديم باقة ورد لربان السفينة وإهدائه درع قناة السويس وقام بذلك اثنان من كبار مرشدي هيئة قناة السويس وهما الربان جلال غنيم والربان جلال شبكة والأستاذ طارق حسنين المتحدث الرسمي للهيئة.

وأوضح تقرير المال أنه سرعان ما أعلن الخط الملاحى Maersk Line، عن أكبر سفينة حاويات فى الجيل الثانى لحاويات ميرسك، السفينة Madrid Maersk، والتى قامت ببنائها “شركة دايو لبناء السفن” بسعة 20.568 ألف حاوية، بطول يصل 399 مترا وعرض 58.6 متر، ويمكنها حمل 23 صفا من الحاويات، وبلغت تكلفة بناء تلك السفينة العملاقة نحو 1.8 مليار دولار.

وبعد إعلان خطي MOL وMaersk عن تنافسهما في امتلاك أكبر سفن حاويات في العالم، جاءت الخط الملاحي the OOCL Hong Kong ليعلن في مايو الجاري عن امتلاكه أكبر سفينة حاويات بسعة، 21 الفا و413 حاوية والتي تقرر بناؤها في حوض بناء السفن سامسونج للصناعات الثقيلة.

