عبق الياسمين الأردنية تقتنص عقد وكالة منتجات لماجستيك بايوفارما مصر

وقعت شركة ماجستيك بايوفارما مصر اتفاقية تعاون مع شركة أدوية عبق الياسمين في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، بموجبه تتولى الأولى تصدير عدد من الأصناف الدوائية للشركة الأردنية.

وقال الدكتور مصطفى زعطوط الرئيس التنفيذي لشركة ماجستيك بايوفارما مصر، إن شركة عبق الياسمين باتت هي الوكيل الحصري لماجستيك في الأردن، لتسويق وبيع منتجاتنا من أصناف كابكسي لعلاج تساقط الشعر، علاوة على أصناف موفليكس لعلاج الآم المفاصل والعظام.

وأشار زعطوط في تصريحات ل”المال”، إلى أن شركة عبق الياسمين، هي واحدة من الشركات التي تمتلك سمعة جيدة في سوق الدواء الأردني، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة التوسعية التي تعمل عليها ماجستيك.

وأوضح: نستهدف العديد من الأسواق الخارجية، لتعزيز قدرتنا التصديرية، وهو ما سيعود بالنفع على تطور أداء الشركة في السوق المحلية، كما أن الخطوة تأتي في إطار مساهمة الشركة في جذب العملة الأجنبية.

ولفت، الرئيس التنفيذي لماجستيك بايوفارما، إلى أن شركته أصبحت أول شركة أدوية مصرية تقوم بتصدير منتجاتها لعدد من دول آسيا، مؤكدا على وجود عمليات تصدير لباكستان وبنجلاديش.

وأكد أنه خلال الأيام القلية المقبلة سنعمل على توقيع عدد من الاتفاقيات، منهم اتفاقية جديدة في المملكة العربية السعودية، وأخرى في أثيوبيا، تشمل أيضا تصدير منتجاتنا المحلية لهذه الأسواق.

وتستهدف ماجستيك بايوفارما مصر الوصول بحجم مبيعاتها المحلية بنهاية العام الجاري، إلى 140 مليون جنيه، علاوة على مبيعات خارجية بما يقرب من مليون دولار أمريكي.