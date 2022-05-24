عبر9 خطوات.. تعرف على أسلوب حجز وحدات مدينتي والرحاب

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن طرح وحدات استلام فوري كاملة التشطيب في الرحاب ومدينتي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وأكد موقع الشركة إتاحة شراء الوحدات من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

ووفقاً لكراسة الشروط المتاحة على الموقع الإلكتروني للمجموعة، يتم عرض الوحدات المتاحة أونلاين لتقدم الراغبين في الحصول على وحــــدات عن طريـــق التمويل العقاري.

وحددت كراسة الشروط أسلوب السداد كالتالي:

1- إستيفاء جميع الأوراق والمستندات المحددة والمطلوبة من العميل لضمان موافقة البنك الممول

2-سداد مبلغ وقدره (100 (ألف جنيه مصري ويمثل دفعة جدية الحجز

3-اختيار العميل لوحدة من الوحدات المتاحة، وعدد سنوات الأقساط وقيمتها وفقا للشروط المحددة للمبادرة

4-فى حالة طلب البنك لاستيفاء لبعض المستندات يلتزم العميل بالاستيفاء خلال 7 أيام من تاريخ

إرسال رسالة نصية له أو بريد إلكتروني بطلب الإستيفاء، وإلا سيتم رفض طلب التمويل والغاء

تخصيص الوحدة

5- يلتزم المتقدم للحجز فور إخطاره عن طريق البريد الإلكتروني أو بموجب رســـاله نصية على هاتفه المحمول بموافقة البنك على تمويل شراء الوحدة ، بالتوجه فوراً إلى فرع الشركة المحدد بهذا الإخطار وذلك لإستكمال سداد دفعة التعاقد والتي تمثل %20 من إجمالي ثمن الوحدة .

ُ6- يسدد باقي ثمن الوحدة عن طريق التمويل العقاري من خلال البنك المشارك في التمويل، وذلك بالتوجه إلى موظف البنك الممول المتواجد بفرع الشركة لفتح حساب بنكي وإصدار دفاتر شيكات وإنهاء إجراءات منحه التمويل لسداد باقي ثمن الوحدة واستكامل اجراءات التعاقد عليها وفقا لاحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته

7-وفي حالة انقضاء 14 يوماً من تاريخ إبلاغ العميل مبوافقة البنك على التمويل ، دون سداد المتقدم للحجز قيمة دفعة التعاقد وإنهاء إجراءات التمويل العقاري وســــداد باقي ثمن الوحدة ، يتم إلغاء الحجز والتخصيص واعتباره كأن لم يكن دون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو إعذار أو حكم قضايئ ويتم رد دفعة جدية الحجز المسددة بعد خصم نسبة %1 من إجمالي ثمن الوحدة كمصاريف إدارية للهيئة .

8- يتم رد دفعة جدية الحجز للمتقدمين والغير مقبولين إئتمانياً أو لمن تعذر عليهم إســـتيفاء المستندات المطلوبة ودون المطالبة بإضافة أية فوائد

9-الإسترداد عن طريق التوجه إلى أحد فروع البنك الاهلى المصـــــرى سيتم إخطاركم برسالة نصية أو بريد الكتروىن تحدد الفرع خلال أسبوعين لاستلام شيك مصرفى من البنك باسم المتقدم لحجز الوحدة.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شهد توقيع عقد اتفاق بشأن تفويض الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني فى بيع الوحدات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعى الرحاب ومدينتى بمدينة القاهرة الجديدة.

وقام بالتوقيع كل من المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان، والمشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني.

وأوضح وزير الإسكان، أن الاتفاق مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، ينص على قيام الشركة ببيع الوحدات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمُسلَّمَةِ لها حتى نهاية عام 2021، والتى هى عبارة عن حصتها العينية فى مشروعى الرحاب ومدينتى، طبقًا لاتفاق الشراكة بين الهيئة والشركة، ويتم البيع وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري