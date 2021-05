عبر 14 لغة.. شيخ الأزهر يدين الإرهاب الصهيوني ويدعو بالثبات للشعب الفلسطيني

أدان شيخ الأزهر أحمد الطيب، الثلاثاء، عبر 14 لغة بينها العربية، الإرهاب الصهيوني في قطاع غزة، داعيا بالثبات للشعب الفلسطيني.

ونشر شيخ الأزهر ، موقفه عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة منذ أكثر من أسبوع.

وأكد شيخ الأزهر في هذا الموقف رفضه وتشريد العائلات وتهجيرهم قسريًّا، واستهداف المقار الإعلامية.

ونص تدوينة شيخ الأزهر كالتالي:

استمرار الإرهاب الصهيوني في استهداف الفلسطينين الأبرياء، وتدمير الطرق والأبنية والمنازل وبنايات الهلال الأحمر، وتشريد العائلات وتهجيرهم قسريًّا، واستهداف المقار الإعلامية، نقطةٌ سوداء تُضاف للسجل الدموي لهذا الكيان الغاصب، في ظل تواطؤ عالمي مخزٍ.

أسأل الله أن يثبت الشعب الفلسطيني الصامد، وينصره نصرًا عزيزًا..

The Zionist terrorists’ continued targeting of innocent Palestinians; destroying roads, constructions, homes and the Red Crescent buildings; evicting families and forcibly displacing them; and targeting media headquarters, is a black spot that is added to the bloody record of this usurping entity, which is taking place under shameful global complicity.

I ask Allah to sustain the steadfast Palestinian people, and grant them outright victory.

Teror Zionis yang terus berlangsung dalam menargetkan orang-orang tak bersalah dan menghancurkan jalanan, bangunan, rumah-rumah dan fasilitas Bulan Sabit Merah, serta pengusiran paksa terhadap para keluarga, juga penargetan kantor media, merupakan noktah hitam yang menambah daftar aksi berdarah eksistensi Zionis perampas ini; seiring dengan kelambanan respons masyarakat dunia yang memprihatinkan.

Saya berdoa agar Allah Mengukuhkan rakyat Palestina yang teguh berjuang dan Menolongnya dengan kemenangan.

Η συνέχιση της σιωνιστικής τρομοκρατίας, στοχεύοντας αθώους Παλαιστίνιους, καταστρέφοντας δρόμους, κτίρια, σπίτια και κτίρια της Ερυθράς Ημισελήνου, εκτοπίζοντας βίαια οικογένειες και στοχεύοντας τα κεντρικά γραφεία των μέσων ενημέρωσης, είναι ένα ακόμα μαύρο σημείο που προστέθηκε στην αιματηρή ιστορία αυτής της σφετερισμένης οντότητας, υπό το φως της επαίσχυντης παγκόσμιας συνενοχής. Παρακαλώ τον Θεό να βοηθήσει τον παλαιστινιακό λαό και να του δώσει θριαμβευτική νίκη.

صہیونی دہشتگردی کا معصوم فلسطینیوں کو مسلسل نشانہ بنانا، سڑکوں، عمارتوں، گھروں اور ہلال احمر کے دفاتر کو تباہ کرنا، فلسطینی خاندانوں کو بے گھر کرنا، ان کو زبردستی در بدر کرنا، اور میڈیا کے دفاتر کو نشانہ بنانا اس غاصب صہیونی تنظیم کے خونی ریکارڈ میں شرمناک عالمی ملی بھگت کے پیش نظر ایک کالے دھبے کا اضافہ ہے۔

میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مضبوط فلسطینی عوام کو ثابت قدم رکھے اور اسے زبردست فتح عطا فرمائے۔

ادامه یافتن تروریسم صهیونیستی در هدف قراردادن فلسطینی‌های بی‌گناه، تخریب راه‌ها، تخریب ساختمان‌ها، خانه‌های مسکونی، ساختمان‌های هلال احمر، بی‌خان‌مان‌سازی خانواده‌ها، آواره سازی اجباری آن‌ها، هدف قراردادن دفاتر و ستادهای رسانه‌ها، همه این جرایم نقطه سیاه و ننگین است که در ضمن سایه تبانی شرم‌آور جهانی به کارنامه‌های خونین این رژیم غاصب افزوده می‌شود.

از خداوند متعال می‌خواهیم تا ملت قهرمان فلسطین را ثابت‌قدم بدارد، و آن‌ها را بر دشمن‌شان پیروزمند قوی بگرداند.

Der zionistische Terrorismus, der unschuldige Palästinenser, Straßen, Gebäude, Häuser und die Gebäude des Roten Mondsichels angreift, Familien durch Zwangsvertreibung verwahrlost, sowie den Sitz der Medien zerstört, geht immer noch weiter. Er ist ein schwarzer Fleck in der blutigen Geschichte des usurpierenden Gebildes und das unter den Augen einer globalen beschämenden Verschwörung.

Ich bitte Allah darum, das resistente palästinesische Volk zu festigen und ihn zu einem ruhmreichen Sieg zu verleiten. Gepriesen sei Allah.

המשך הטרור הציוני לפגוע בפלסטינים החפים מפשע ולהרוס את הכבישים, הבניינים, הבתים ובנייני הסהר האדום ולגרש המשפחות מבתיהן ולהוציא אותן בכפייה ממשכנותיהן ולפגוע במקומות אמצעי התקשורת, דבר שנחשב כנקודה שחורה נוספת לרשימת הדמים של הישות הגוזלת זו, בחסות מזימה עולמית משפילה.

אני מתפלל ומתחנן לאללה יתעלה לחזק את העם הפלסטיני העומד בתוקף ולהנחיל לו ניצחון עצום.

Il fatto che il terrorismo sionista continua a prendere di mira i palestinesi innocenti, distruggendo le strade, i palazzi, le case e gli edifici della Mezzaluna Rossa, facendo dislocare le famiglie con la forza e attaccando le sedi dei mass media, è una pagina nera che si aggiunge a quelle sanguinose scritte da questa entità usurpatrice, all’ombra di una vergognosa complicità mondiale. Chiedo ad Allah di rafforzare il popolo palestinese e di prestargli ausilio possente.

د صهیونیسټ ترهګرۍ دوام چې بې ګناه فلسطینیان په نښه کوي، لاري ودانۍ او کورونه ويجاړوي د سرې میاشتې ودانۍ په نښه کوي، کورنۍ په زوره له خپلو کورونو شړي، او د رسنیو مرکزونه په نښه کوي، پداسي حال کې دوی دا جرمونه کوي چې نړيوال يي ننداره کوي دا هغه تور داغ دی چې ددغه اشغالګر او غاصب نظام په تاريخ کې ليکل کيږي.

زه د الله څخه غواړم چې د فلسطین ميړنۍ ولس همداسي ثابت پاتي کړي، او دوی ته بريا ورپه برخه کړې.

Siyonist terörün, masum Filistinlileri hedef almaya, yolları, binaları, evleri ve Kızılay’ın binalarını tahrip etmeye, aileleri yerinden edip zorla terk ettirmeye ve basın merkezlerini hedef almaya devam etmesi; dünyanın utanç verici suç ortaklığı çerçevesinde bu gaspçı ve işgalci varlığın kan dökme geçmişine eklenen siyah bir noktadır.

Allah Teâlâ direnen Filistin halkını hak üzere sabit kılsın ve onlara üstün bir zaferle yardım etsin.

Kuendelea ugaidi wa Wazayuni katika kuwalenga Wapalestina wasio na hatia, pamoja na kubomoa barabara, majengo na majengo ya shirika la mwezi mwekundu, pia kuziondoa familia na kuzihamisha kwa nguvu, kulikusudia jengo la mashirika ya habari ni katika jambo ovu linaongezwa kwenye kurasa za umwagaji damu wa hawa wazayuni waboraji, katika wigo wa kusuasua kwa ulimwengu kunako huzunisha.

Tunamuomba Mwenyezi Mungu awathibitishe wananchi wenye msimamo wa Kipalestina, na kuwatetea kwa utetezi wenye nguvu.

La persistance du terrorisme sioniste, qui vise à cibler des Palestiniens innocents, détruire des routes, des bâtiments, des maisons, des sièges du Croissant-Rouge, à forcer des familles à se déplacer et à cibler les sièges des médias, est un point noir qui s’inscrit dans la tradition historique sanglante de cette entité usurpatrice, avec une complicité mondiale honteuse.

Je prie Allah de soutenir le peuple palestinien courageux et de lui accorder une grande victoire.

La continuación del terrorismo sionista contra los inocentes palestinos y la destrucción de carreteras, edificios, viviendas y sedes de la Media Luna Roja, además de desahuciar y expulsar forzosamente a las familias, y tener como objeto las sedes de los medios de comunicación, constituyen un punto negro añadido al historial sangriento de esta entidad usurpadora bajo la sombra de una complicidad mundial vergonzosa. Pido a Al-lah que haga firme al pueblo palestino resistente y que le conceda la victoria grandiosa.