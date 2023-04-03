عبر ميناء السخنة.. الموانئ المصرية تستقبل 200 ألف طن من الصب الجاف

تستقبل الموانئ المصرية خلال الاسبوع الجاري، 200 ألف طن من الصب الجاف النظيف ” القمح ” والصب الجاف غير النظيف، والتي تم استيرادها لصالح شركات الاسمنت عبر ميناء السخنة.

وطبقا لبيانات قطاع النقل البحري تستقبل هيئة ميناء دمياط شحنة من القمح الثلاثاء المقبل، لصالح هيئة السلع التموينية، بواقع 42 ألف طن، عبر السفينة SEA STAR 74، والواردة من روسيا.

كانت شركة تجارة الحبوب العالمية “Viterra” قد أعلنت رسميًا، أنها ستتوقف عن تصدير الحبوب الزراعية الروسية – أكبر مصدر للقمح في العالم – اعتبارًا من 1 يوليو من العام الجاري 2023.

وأكدت وزارة الزراعة الروسية أن انسحاب “فيترا” من السوق لن يؤثر على مؤشرات تصدير الحبوب الروسية، وسيتم الحفاظ على جميع مرافق إعادة الشحن وتواصل العمل كالمعتاد ـ

وشددت وزارة الزراعة، على أن السوق الروسية مفتوح أمام جميع الشركات الأجنبية ، التي يهدف عملها إلى تطوير الفرص التصديرية للقطاع الزراعي المحلي، في الوقت الذي يتسم فيه هذا القطاع بقدرة تنافسية عالية.

كما تستقبل الميناء اليوم الاثنين شحنة من الذرة بواقع 40 ألف طن لصالح شركة كايرو ثري ايه، وذلك عبر السفينة AEOLIAN .

واستقبلت شركة افريقيا للحبوب شحنة من الذرة عبر ميناء دمياط بواقع 6.5 ألف طن بداية الأسبوع الجاري عبر ميناء دمياط ، بالاضافة الى شحنة من القمح بواقع 33 ألف طن من القمح الروسي لصالح شركة كايرو ثري ايه.

من ناحية أخرى تستقبل ميناء السخنة شحنة من الفحم الحجري والواردة من تركيا بواقع 27 ألف طن، لصالح شركة العريش للأسمنت، بالاضافة الى شحنة في نفس اليوم لصالح شركة الوطنية للأسمنت ببني سويف والواردة من تركيا ايضا بواقع 55 ألف طن.