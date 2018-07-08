عبر منفذ الإسكندرية..65.7 % نموًا في واردات السيارات خلال النصف اﻷول

أحمد عوضقفزت واردات سيارات الركوب المفرج عنها عبر منفذ جمرك سيارات اإسكندرية، بنسبة 65.7% لتسجل 45 ألفا و522 وحدة خلال النصف اﻷول من العام الحالى، مقابل 27 ألفا و 462 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.وذكرت التقارير الصادرة عن مصلحة الجمارك، أن قيمة واردات السيارات شهدت ارتفاعا بنسبة 50% لتص

أحمد عوض

قفزت واردات سيارات الركوب المفرج عنها عبر منفذ جمرك سيارات اإسكندرية، بنسبة 65.7% لتسجل 45 ألفا و522 وحدة خلال النصف اﻷول من العام الحالى، مقابل 27 ألفا و 462 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت التقارير الصادرة عن مصلحة الجمارك، أن قيمة واردات السيارات شهدت ارتفاعا بنسبة 50% لتصل إلي 10 مليارات و 21 مليونا و484 ألفا و407 جنيها، مقارنة بـ 6 مليارات و677 مليونا و141 ألفا و480 جنيها.

وارتفعت حجم اﻷعفاءات الجمركية على سيارات الركوب طبقا للاتفاقيات هي “أغادير والشراكة اﻷوروبية وتركيا”، بنسبة 49.2% لتسجل 2.8 مليار مقابل 1.9 مليار، كما سجلت الحصيلة الجمركية ارتفاعا بنسبة 13.1% لتصل إلي 3.8 مليار مقارنة بـ 3.3 مليار.

وأفرجت اﻷدارة العامة لجمارك سيارات الإسكندرية خلال تلك الفترة، عن 3 آلاف و768 سيارة نقل وميكروباص ودرجات نارية، بقيمة 2 مليار و911 مليونا و722 ألفا و630 جنيها؛ محصلًا عنها 526 مليونا و716 ألفا و114 جنيها رسومًا جمركية.

كما أفرجت جمارك الإسكندرية عن 4 آلاف و27 رسالة قطع غيار، بقيمة 3 مليار و 573 مليونا و112 ألفا و448 جنيها، محصلًا عنها 336 مليون و 449 ألفا و 475 جنيها رسومًا جمركية؛ وقدرت اﻷعفاءات الجمركية عن تلك الرسائل بقيمة 110 مليونا و703 ألف و504 جنيها.

وكشف مصدر مطلع بمصلحة الجمارك، عن قيمة واردات السيارات وقطع الغيار المفرج عنها عبر منفذ جمرك سيارات اﻷسكندرية لتبلغ 16 مليار و 506 مليونا و319 ألفا و485 جنيها خلال النصف اﻷول من العام الحالي

وأوضح أن واردات السيارات بمختلف أنواعها شهدت ارتفاعا بنسب تتراوح ما بين 60 و70% – بمعدل 7 آلاف مركبة شهريا مقابل 4 آلاف وحدة سابقا.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الحصيلة الجمركية عبر منفذ جمرك سيارات الإسكندرية شهدت أعلى معدلاتها لتصل 4 مليارات و 891 مليونا و 256 ألف جنيه خلال الستة أشهر الماضية.

ويوضح الجدول التالي، تطور واردات سيارات الركوب خلال النصف اﻷول من عامي 2017 و 2018:

المسلسل 2017 2018 معدل التغيير% عدد السيارات 27462 45522 65.7 القيمة اﻷستيرادية 6.677.141.480 10.021.484.407 50 الإعفاءات الجمركية 1.914.464.823 2.858.201.500 49.2 الحصيلة الجمركية 3.385.496.485 3.830.912.301 13.1

إعداد – المال المصدر: مصلحة الجمارك