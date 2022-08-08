عبر منطقة لوجيستية.. «آبل» تعتزم افتتاح مركز لتوزيع منتجاتها في السعودية

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن شركة أبل ستفتتح قريبًا مركزًا لتوزيع منتجاتها وقطع التبديل في المنطقة اللوجستية بمطار الملك خالد في الرياض، حسبما ذكر موقع العربية.

وكشف الفالح، على هامش حفل تخرج الدفعة الأولى من أكاديمية المطورين لشركة أبل في الرياض، أن عددًا كبيرًا من الشركات العالمية؛ من بينها جوجل، وعلي بابا، ومايكروسوفت، وآي بي إم، استثمرت أو تعتزم الاستثمار قريبًا في المجال التقني بالمملكة.

وأوضح أن هذه الاستثمارات ستكون مقرونة بتطوير الموارد البشرية من خلال شراكة هذه الشركات مع أكاديميات وجامعات ومراكز تدريب.

وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي في إطار جذب تلك الاستثمارات إلى المملكة، وربطها مع مجال تطوير العنصر البشري والقدرات البشرية.

كانت أكاديمية مطوري آبل النسائية، بمقرها في مدينة الرياض، قد احتفلت بتخريج 103 متدربات كأول دفعة يتم تخريجها من الأكاديمية، التي تم افتتاحها في يونيو من عام 2021م، وذلك في إطار شراكتها الإستراتيجية مع المملكة.