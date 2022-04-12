قالت شركة ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك، إنها ستبدأ تجريب أدوات تجارية لبيع أصول وخدمات رقمية من خلال منصتها الاجتماعية هورايزن وورلدز المعتمدة على الواقع الافتراضي، وهي جزء أساسي من خطتها لعالم ميتافيرس، بحسب وكالة رويترز.

ميتا : الأدوات ستكون متاحة مبدئيا لمجموعة منتقاة بعناية من المستخدمين

وقالت ميتا في بيان إن الأدوات ستكون متاحة مبدئيا لمجموعة منتقاة بعناية من المستخدمين الذين ينشئون أماكن وألعابا وإكسسوارات موضة افتراضية من خلال منصة الشركة التي تعتمد على تقديم تجربة تشعر المستخدم بالحضور الذاتي فيها، والتي يمكن الوصول إليها عبر أجهزة الواقع الافتراضي التي توضع على الرأس.

وأوضحت ميتا أنه باستخدام أداة واحدة، ستتمكن هذه المجموعة المختارة من المستخدمين من بيع إكسسواراتهم أو عرض الوصول بمقابل مادي إلى المساحات الرقمية المتخصصة التي يبنونها.

ميتا تختبر برنامجا لمجموعة صغيرة من مستخدمي هورايزن وورلدز

ويختبر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أيضا برنامجا لمجموعة صغيرة من مستخدمي هورايزن وورلدز في الولايات المتحدة ليقدم من خلاله مدفوعات للمشاركين شهريا مقابل استخدام الخصائص الجديدة التي تطلقها الشركة.

وفي محادثة مع باكورة المستخدمين أجريت داخل هورايزن وورلدز باستخدام صور رمزية، قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج “نريد ألا يكون هناك سوى الكثير من العوالم الرائعة، ولكي يحدث ذلك، يجب أن يكون هناك الكثير من المبدعين الذين يمكنهم دعم أنفسهم وجعل هذه هي وظيفتهم”.

ميتا تستثمر بكثافة في تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز

تستثمر الشركة بكثافة في تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز في إطار رهانها الجديد على ميتافيرس، وهي فكرة مستقبلية لشبكة من العوالم الافتراضية التي يمكن الوصول إليها عبر أجهزة مختلفة، حيث يمكن للمستخدمين العمل والتواصل الاجتماعي واللعب.

وأعلن محللو مركز سكولكوفو، المتخصص في دراسة التقنيات المالية والاقتصاد الرقمي، اشهر الماضى أن شركة ميتا، المالكة لـ«فيسبوك وتويتر وانستجرام»، والتي حظرتها روسيا في أراضيها بعد أن صنفتها باعتبارها شركة متطرفة، ستخسر 2.2 مليار دولار سنويا، وفقا لما نقلته مجلة فوربس.

ميتا تكسب نحو 20 دولارا لكل مستخدم أوروبي

وبحسب التقارير الرسمية فإن شركة ميتا تكسب نحو 20 دولارا لكل مستخدم أوروبي، وبضرب هذا الرقم في عدد مشاهدي وسائل التواصل الاجتماعي في الاتحاد الروسي، حصل الباحثون على حجم تلك الخسائر التقريبية للشركة جراء حجبها في روسيا، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأشار محللو الشركة إلى أنه بما أن لدى موقع فيسبوك قرابة 66 مليون مستخدم في روسيا، فإن خسارته ستبلغ ما يقرب من 1.3 مليار دولار سنويا، فضلا عن خسارة قدرها قرابة 823.6 مليون دولار بالنسبة لموقع انستجرام.

وكانت دعوى قضائية رفعها مكتب المدعي العام في روسيا بشأن تغيير سياسة «فيسبوك» التي سمحت للمستخدمين في أوكرانيا بالدعوة إلى العنف ضد المواطنين الروس، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وعلى إثر ذلك جرى حظر منصات شركة ميتا واعتبارها منظمة متطرفة داخل روسيا.