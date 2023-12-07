عبر منتدى بايكدو 2023.. تعاون بين الشركات الإماراتية والكورية

أعلن الاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة أنه عقد مع غرفة تجارة وصناعة دبي منتدى “بايكدو” لعام 2023 في دبي، وفقا لوكالة يونهاب.

ويعد منتدى “بايكدو” لهذا العام الرابع عشر من نوعه، وهو منتدى عالمي تمثيلي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأقيم منتدى هذا العام في دبي احتفالا بأول زيارة دولة للرئيس يون سيوك-يول إلى الإمارات في يناير، والتوصل إلى الاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أكتوبر.

وخلال المنتدى، وقع الاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة مع غرفة تجارة وصناعة دبي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الشركات الكورية والإماراتية، ودعم تنشيط الأعمال بين البلدين.

وشارك في المنتدى رئيس بنك التنمية الكوري كانغ سوك-هون، والسفير الكوري لدى الإمارات ريو جيه-سونغ، والقنصل العام لكوري لدى دبي مون بيونغ-جون.

وأقيم منتدى هذا العام تحت موضوع “مهام التعاون بين الشركات الكورية والإماراتية”.