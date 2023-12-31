عبر «فيس بوك».. ضبط أحد مروجي المنشطات والأدوية المحظورة في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط كمية من عبوات المنشطات المحظور تداولها بحوزة أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، بقصد الترويج والاتجار.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يقوم القائم عليها بالترويج لبيع الأدوية والمنشطات المحظور تداولها مجهولة المصدر، مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، حددا القائم على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم شخص مقيم بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية بمديرية أمن الإسكندرية.

وعثر بحوزته على كمية كبيرة من عبوات المنشطات التي يتم ترويجها، وبمواجهته أقر بالاتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.