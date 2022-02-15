عبر فئتين.. «المصرية وأوتوموتيف» تطرح فولكس فاجن «تى – روك» بنهاية فبراير

تخطط شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى فى مصر، لطرح فولكس فاجن «تى – روك»، التابعة لفئة السيارات الكروس أوفر محليًا بنهاية فبراير من العام الحالى.

قال مدحت إسماعيل، مدير عام «المصرية التجارية وأوتوموتيف»، فى تصريحات لـ«المال»، إن شركته تهدف لطرح السيارة الجديدة عبر فئتين مختلفتين، بما يسهم فى عدد من الخيارات أمام المستهلك الراغب فى الشراء.

وأوضح أن فولكس فاجن تى – روك ستطرح بسعر تنافسى للغاية، فى ظل تمكن المصرية وأوتوموتيف من توفيرها من مصانع فولكس فاجن الأم بألمانيا، ما يشير إلى تمتعها بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية، وفقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية والتى دخلت حيز التنفيذ الكامل فى الأول من يناير 2019.

وكشف «إسماعيل» عن استهداف وكيل فولكس فاجن فى مصر بيع وتسليم ما يقرب من 500 وحدة من طراز «تى – روك» حتى نهاية العام الحالى، بما يمكنها من رفع حصة السوقية للعلامة الألمانية، مع تقديم السيارة للمرة الأولى فى السوق المحلية إلى %2 من إجمالى مبيعات سيارات الركوب بنهاية العام الحالى.

وتابع أن «المصرية وأوتوموتيف» تخطط هذا العام لتحقيق نمو فى مبيعاتها من العلامة الألمانية بنسبة تتعدى حاجز %16 عبر تسليم ما يقرب من 4400 مركبة بنهاية العام الحالى، مقارنة مع مبيعاتها خلال عام 2021 التى بلغت 3800 وحدة.

وأشار إلى أن نمو مبيعات فولكس فاجن فى السوق المحلية ستسهم فى نمو حصتها السوقية من %1.6 بنهاية العام الماضى، إلى %2 بنهاية 2022، فى ظل الاتفاق مع الشركة الأم العالمية فى ألمانيا على زيادة الكميات الواردة للسوق المحلية من كل من باسات، التابعة لفئة السيدان العائلية رباعية الأبواب المتوسطة الحجم، وتيجوان، التابعة لفئة المركبات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs، علاوة على فولكس فاجن تى – روك.

وأوضح أن خطة فولكس فاجن تهدف إلى تربع تيجوان على قمة موديلات العلامة الألمانية الأعلى مبيعًا بنهاية العام الحالى، عبر تسليمها ما يقرب من 3000 سيارة، على أن تأتى باسات فى المركز الثانى بتسليمها ما يقرب من 900 مركبة، إضافة إلى تى – روك والتى تخطط لتسويق 500 مركبة.

وشهد العام الماضى تمكن المصرية التجارية وأوتوموتيف تسليم ما يقرب من 2200 مركبة من طراز تيجوان، إضافة إلى 1600 مركبة من طراز باسات.

جدير بالذكر أن فولكس فاجن العالمية كشفت النقاب عن طراز «تى – روك» للمرة الأولى على الساحة العالمية فى أغسطس 2017، وبدأت تسليماتها فى أوروبا سبتمبر من العام نفسه، بإجمالى 165 مركبة.

وبلغت مبيعات السيارة الإجمالية بنهاية 2017 فى قارة أوروبا وفقًا لموقع carsalesbase ما يقرب من 4930 سيارة، لتقفز إلى 139 ألفًا، و755 سيارة بنهاية 2018.

وأشار الموقع إلى أن مبيعاتها حققت قفزة كبيرة فى عام 2019 بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 207 آلاف، و976 سيارة، إلا أن الطفرة فى تسليمات السيارة تراجعت خلال العام الأول من فيروس كورونا “2020” إلى 158 ألفًا، و638 مركبة.

وتتوافر فولكس فاجن تى – روك بخيارين من المحركات البنزين عالميًا الأول ثلاثى الأسطوانات سعة 1000 سى سى تيربو، بقوة 115 حصان، والثانى براعى الاسطوانات سعة 1500 سى سى، بقوة 150 حصان، والذى من المتوقع أن يتوافر فى السيارة التى ستطرح قريبًا فى مصر.