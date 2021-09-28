عبر عرض مبادلة أسهم.. اندماج بين «المجموعة السعودية» و«بتروكيم»

أعلنت شركتا المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) العاملتان فى مجال البتروكيماويات فى السعودية أنهما وقعتا اتفاقا غير ملزم بشأن اندماج مقترح، بحسب وكالة رويترز.

وفي بيانين منفصلين، قالت المجموعة السعودية وبتروكيم إن الصفقة ستتألف من عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل المجموعة السعودية للاستحواذ على حصة قدرها 50% متبقية في بتروكيم لا تملكها المجموعة السعودية بالفعل.

المجموعة السعودية تصدر أسهما جديدة لمساهمي بتروكيم

وستصدر المجموعة السعودية في المقابل أسهما جديدة لمساهمي بتروكيم، مما سينتج عنه إلغاء إدراج أسهم بتروكيم.

وسيحصل مساهمو بتروكيم على 1.27 سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم يمتلكونه في بتروكيم.

وعينت المجموعة السعودية إتش.إس.بي.سي السعودية مستشارا ماليا لها، فيما تعمل بتروكيم مع جي.آي.بي كابيتال.

وقالت المجموعة السعودية إن مذكرة التفاهم اتفاق غير ملزم، حيث يخضع تنفيذ الصفقة إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة.

انطلاق محادثات بشأن الاندماج بين الشركتين العام الماضي

وبدأت الشركتان محادثات العام الماضي بشأن الاندماج، الذي سيشكل مزيدا من الاندماج في قطاع البتروكيماويات السعودي بعد أن اشترت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية العام الماضي.

,تبلغ قيمة بتروكيم السوقية حوالي 6.3 مليار دولار والمجموعة السعودية حوالي 4.8 مليار دولار.

وتمتلك الحكومة السعودية 13.1% من أسهم المجموعة السعودية و25% في بتروكيم، وفقا لبيانات رفينيتيف.

تعليق تداول سهمى الشركتين أمس الإثنين

وأعلنت تداول السعودية، تعليق تداول سهمي المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركتها الوطنية للبتروكيماويات “بتروكيم” بناءً على طلب الشركتين ابتداءً من أمس الاثنين.

وأفادت “تداول السعودية” في بيانين، أن تعليق التداول سيكون لجلسة واحدة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم اليوم الثلاثاء.

وكانت أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري 505 ملايين ريال، مقابل 55 مليون ريال خسائر بالربع المناظر من العام الماضي.

وقالت المجموعة في بيان سابق، إن سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع حصة المجموعة في نتائج المشاريع المدارة بصورة مشتركة لتبلغ في الربع الحالي 226 مليون ريال مقابل 53 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع أسعار بيع المنتجات.

وأظهرت البيانات، تحقيق الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) أرباحاً بلغت حصة المجموعة منها للربع الحالي 301 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 95 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع أسعار بيع المنتجات في الربع الحالي.