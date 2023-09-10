عبر طرح ثلث أسهمها بالبورصة.. أديس القابضة تخطط لجمع 1.22 مليار دولار

بدأت شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز، المدعومة من صندوق الثروة السيادي السعودي، اليوم الأحد التسويق لطرحها العام الأولي، إذ تتطلع إلى سعر للسهم يتراوح بين 12.50 ريال (3.33 دولار) و13.50 ريال، وفقا لوكالة رويترز.

وأظهر إخطار للمستثمرين اليوم الأحد أن أديس تسعى لجمع ما يصل إلى 4.57 مليار ريال (1.22 مليار دولار) من بيع 30% في الشركة من خلال طرح أسهم.

كانت رويترز قد نقلت في نوفمبر عن مصدرين مطلعين أن الطرح العام الأولي المزمع قد يجلب أكثر من مليار دولار.

وتنتهي عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات في 14 سبتمبر، وسيتم تحديد السعر النهائي للأسهم عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

أعلنت أديس في 28 أغسطس عن طرحها المزمع في البورصة السعودية من خلال بيع أسهم حالية وجديدة.

وسيبيع المساهمون البائعون، وهم صندوق الاستثمارات العامة وأديس انفستمنتس هولدنج ليمتد ومجموعة الزامل للاستثمار ما مجموعه 101 مليون و615626 من الأسهم الحالية بما يتناسب مع حصصهم.

وستصدر أديس أيضا 237 مليونا و103128 سهما جديدا.

وأشار إخطار اليوم إلى أنه من المقرر توزيع جزء من حصيلة الطرح على مساهمي أديس بما يتناسب مع ما باعوه من حصصهم.

وقال الإخطار إن المتبقي من الحصيلة سيستخدم لسداد بعض ديون الشركة وتمويل خطط نموها.