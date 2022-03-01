عبر طرحها فى البورصة السعودية.. «النهدي» تقترب من جمع مليار و360 مليون دولار

تقترب شركة النهدي الطبية الرائدة في سوق مبيعات التجزئة الصيدلانية بالسعودية من جمع حوالى 5.11 مليار ريال (1.36 مليار دولار) في طرحها العام الأولي، وذلك بعد أن كشفت الشركة عن النطاق السعري الاسترشادي اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز.

وأفاد إفصاح للبورصة بأن النطاق السعري لطرح شركة النهدي تحدد عند ما بين 119 و131 ريالا للسهم.

ومن المقرر أن تبيع النهدي للمستثمرين 39 مليون سهم تمثل حصة 30 % فيها.

النهدي تعين إتش.إس.بي.سي السعودية والأهلي المالية مستشارين ماليين

وكلفت النهدي إتش.إس.بي.سي السعودية والأهلي المالية للاضطلاع بأدوار المستشارين الماليين المشتركين ومديري دفاتر ووكيل الإصدار.

وتشهد السعودية قفزة في عمليات الطرح العام الأولي منذ أن أدرجت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في عملية قياسية جمعت 29.4 مليار دولار في 2019.

وقالت تداول مشغل البورصة في البلاد، والتي أدرجت أيضا العام الماضي، في ديسمبر، إن لديها 50 طلبا من شركات للطرح العام الأول هذا العام، وتدرس ما إذا كانت ستسمح لشركات الاستحواذ ذات غرض خاص بالإدراج.

الأسهم المطروحة تمثل 30% من رأسمال النهدى

وفى أواخر الشهر الماضى، أصدرت شركة النهدي الطبية، نشرة الإصدار لطرح 39 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها عبر الاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية الرئيسية.

وتبدأ فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر (اكتتاب المؤسسات) مطلع مارس 2022، وتنتهي بانتهاء يوم 7 مارس 2022. وتبدأ فترة اكتتاب من يوم الأحد الموافق 13 مارس 2022 حتى يوم الثلاثاء 15 مارس 2022، لمدة 3 أيام.

ويكون آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتتاب الفئات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم يوم 10 مارس 2022، فيما يكون آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتتاب الأفراد وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم 15 مارس 2022.

الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 20 مارس

ويكون الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 20 مارس 2022، وإعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة يوم 23 مارس 2022.

وبحسب نشرة الإصدار، فإنه سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق مدير الاكتتاب بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

ويبلغ عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بشكل مبدئي 39 مليون سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 35.1 مليون سهم عادي كحد أدنى تمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.