عبر ذراعها للحلول التكنولوجية.. «سويس ري» لإعادة التأمين تطلق منصتها الإلكترونية

أطلقت شركة سويس رى للحلول التتكنولوجية ذراع التأمين التجارية لشركة إعادة التأمين منصتها الجديدة Elevate إلى السوق المتوسطة.

وتستهدف سويس رى للحلول التكنولوجية جعل عملية شراء التأمين أبسط للعملاء والشركاء التجاريين.

المنصة لتوفير تجربة تأمين مبسطة وموثوقة

وقال والت سايكس، رئيس قسم أعمال الشركات المتوسطة بشركة سويس رى للحلول التكنولوجية إن العملاء والشركاء التجاريين يريدون تجربة تأمين بسيطة وموثوقة.

وأضاف أن تصميم Elevate لتلبية احتياجاتهم وتوفير طريقة أفضل لحماية الشركات في السوق المتوسط.

وأكد أن فريق العمل متحمس لتجاوز التوقعات، من خلال مواصلة الاستماع إلى عملائنا وشركاء التوزيع واستخدام تعليقاتهم لتعزيز تجربة Elevate وتقديم ذلك المنتج.

التكنولوجيا مصممة لابتكار منتجات تأمينية جديدة

وأضافت كاتارينا سكامبوروفا، رئيسة العروض القياسية في أمريكا الشمالية بشركة سويس رى للحلول التكنولوجية أن المنصة سوف تلبى احتياجات العملاء والوسطاء ويتماشى مع استراتيجيتنا لاستخدام التكنولوجيا والابتكار لتحسين صناعة التأمين.

ووعدت بالالتزام والارتقاء بالارتقاء بتجربة العملاء مع مشاركة واحدة تلو الأخرى وتعزيز تأمين الشركة معًا.

وضخت سويس رى منفردة 100 مليون دولار، وهو أول استثمار لها فى شركة انشورتك الصينية.

الشركة تمهد لاختراقات مستقبلية فى هذه الصناعة

وكانت سويس رى تستهدف من هذا الاستثمار معالجة نقاط الضعف في التأمين التقليدي، وتمهيد الطريق لتحقيق اختراقات مستقبلية في هذه الصناعة، مثل الابتكار التكنولوجي المتسارع والرقمنة للصناعة في جميع أنحاء العالم التي شهدناها خلال تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

جدير بالذكر أن سويس رى السويسرية لإعادة التأمين توقعت أن تسجل خسارة صافية قدرها 389 مليون دولار لعام 2020، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 178 مليون دولار، حيث أدت مطالبات تفشى فيروس كورونا COVID-19 إلى خفض أرباح العام.

ضغوط كبيرة على شركات الإعادة بسبب كورونا

وقالت سويس رى لإعادة التأمين إن الطبيعة الواسعة الانتشار لفيروس كورونا ـ COVID-19 قد تؤدي إلى تعرض شركات إعادة التأمين العالمية الأخرى لضغوط مماثلة.

وأشارت سويس رى إلى أنه من المتوقع أن تتعرض وحدة إعادة التأمين على الممتلكات والحوادث ووحدة حلول الشركات التابعة لها للمزيد من من الخسائر.

وأوضحت ان عملية الإغلاق فى الربع من عام 2020 أنها أسوأ مما كان يتصور حيث كان المأمول أن يمكن السيطرة على الوباء من خلال المزيد من عمليات الإغلاق الإقليمية.