عبر «تيلجرام».. ضبط طالب جامعي لتسريبه أسئلة امتحانات الإعدادية والثانوية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على طالب جامعي بمحافظة الجيزة لاضطلاعه بتسريب أسئلة إمتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية، عبر إحدى المجموعات بتطبيق “تيلجرام”.

وبمواجهته أفاد بمتابعة العديد من الصفحات الإلكترونية للحصول على أسئلة إمتحانات الشهادة الإعدادية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعادة بثها مرة أخرى على الصفحة المشار إليها.

وأشار إلى ترويجه للصفحة المشار إليها لزيادة أعداد المتابعين، وذلك بقصد الحصول على مقابل مادي، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.