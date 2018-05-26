عبر تويتر.. هجوم حاد ضد راموس عقب تدخله العنيف ضد صلاح

أحمد صبرى تصدر هاشتاج "سيرجيو راموس" لاعب نادى ريال مدريد المركز الأول على الترند العالمى لموقع التدوينات المصغرة تويتر وسط هجوم حاد من العرب والمصريين خصوصا . وكان راموس قد تسبب فى إصابة النجم المصري محمد صلاح فى المبارة التى تلعب الان فى كييف بين فريقي ليفربول الإنجليزى وريال مدريد ا

أحمد صبرى

تصدر هاشتاج “سيرجيو راموس” لاعب نادى ريال مدريد المركز الأول على الترند العالمى لموقع التدوينات المصغرة تويتر وسط هجوم حاد من العرب والمصريين خصوصا .

وكان راموس قد تسبب فى إصابة النجم المصري محمد صلاح فى المبارة التى تلعب الان فى كييف بين فريقي ليفربول الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى وهو ماسبب حالة غضب بين المشجعين الإنجليز والعربية ايضا .

وبلغ عدد التغريدات بالهاشتاج أكثر من 320 ألف تغريدة.

كما دشن المصريون هاشتاجا مشابها تصدر المركز الثانى على الترند المحلي .

وتركزت أغلب التغريدات حول تاربخ راموس فى إصابة اللاعبين حيث أنها الحالة السابعة وسط دعوات من المصريين ضده، بينما رأه البعض مجرد مدافع والتحام طبيعي.