عبر توفير سيارات متنوعة.. هيونداي موتور ترعى بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر

أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم الخميس إنها ستقدم رعاية تعين الاتحاد الدولي لكرة القدم في استضافته لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بنجاح، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداي إنها ستوفر 616 مركبة بها بما في ذلك 446 وحدة من مركبات الركاب والمركبات الترفيهية و170 حافلة وغيرها، ومن بينها 236 وحدة صديقة للبيئة من أجل حياد الكربون.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها المركبات الصديقة للبيئة باعتبارها السيارة الرسمية لهذا الحدث.

وتخصص هيونداي السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة الكهربائية من طراز أيونيك 5، وسوناتا وتوسان وغيرها لـ 226 وحدة من مركبات الركاب والمركبات الترفيهية.

وتخطط هيونداي لتقديم خدمات التحكم في السيارة في الوقت الفعلي خلال فترة كأس العالم لكرة القدم لتقديم الدعم الفوري في حالة وقوع حادث أو عطل.

وقال مسؤول في هيونداي إن توفير المركبات التي ستعمل في كأس العالم لكرة القدم، يعتبر أمرا مهما من حيث أنها أول مركبة صديقة للبيئة في تاريخ كأس العالم.

وتجري هيونداي حملة “هدف القرن” منذ أبريل للترويج لحياد الكربون في كأس العالم، وأطلقت “فريق القرن” الذي يقوده لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتزل ستيفن جيرارد.

ويتكون فريق القرن من فرقة بي تي إس الغنائية، وقائد المنتخب الكوري الجنوبي السابق لكرة القدم بارك جي-سونغ، ومصمم الأزياء الأمريكي جيريمي سكوت، والروبوت الآلي رباعي الأرجل “سبوت” من بوسطن ديناميكس وغيرها.