عبر تقديم تخفيضات بمنتجات الجبن واللبن.. «عبورلاند» تعلن مشاركتها بمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

اعلن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بإتحاد الغرف التجارية ، أن شركة عبور لاند للصناعات الغذائية أعلنت المشاركة في مبادرة “خفض الأسعار” التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي.

وقالت شركة عبور لاند ، إنها ستقدم تخفيضات على جميع منتجات الشركة بلا استثناء، والتي تشمل الجبن الأبيض “المعبأ تتراباك جميع الأصناف”، واللبن المعقم المعبأ كامل الدسم “جميع الأحجام”.

وأضافت أنها ستطبع أسعار البيع الاسترشادية للمستهلك على المنتجات طوال فترة المبادرة لضمان استفادة المواطن بها.

وعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اجتماع اليوم مع ممثلين عن الوزارات واتحادي الصناعات والغرف التجارية ، معلناً أنه تم التوافق مع ممثلي الغرف التجارية على مبادرة خفض الأسعار وتم بحث الأمر في الاجتماع اليوم.

وأوضح أن المبادرة تتضمن خفض أسعار عدد من السلع بنسبة بين 15% إلى 25% وهي “الفول -العدس -الألبان- المكرونة- السكر الزيت الخليط -الرز” إلى جانب خفض بنسبة 15% في الدواجن المجمدة والحية والبيض.