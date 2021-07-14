اتصالات وتكنولوجيا

عبر المنصة الإلكترونية .. وزارة التربية التعليم تتيح حصص مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة

أوضحت الوزارة أنه يمكن مشاهدة الحصص مسجلة على قناة اليوتيوب
أحمد إسماعيل 8:04 م, الأربعاء, 14 يوليو 21 8:04 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

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تعلن وزارة التربية والتعليم عن إتاحة فرصة التواصل بين الطلاب والمعلمين المتميزين من خلال البث المباشر لحصص المراجعة النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، وذلك على المنصة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط: https://stream.moe.gov.eg/

كما أوضحت الوزارة أنه يمكن مشاهدة الحصص مسجلة على قناة اليوتيوب.

وأضافت أنه تتوفر على القناة شرح لتدريب الطلاب على الإجابات النموذجية للاختبارات.

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يأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على خدمة الطلاب من خلال الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاع التعليم العام والمديريات التعليمية.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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