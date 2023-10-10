عبر المحافظ الإلكترونية.. «التضامن» تعتزم إطلاق منصة التمكين الاقتصادي لصرف القروض

قالت ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للشئون الاجتماعية، إن الوزارة تعتزم إطلاق منصة التمكين الاقتصادي لصرف قروض “التضامن الاجتماعي” عبر جهاتها، مثل بنك ناصر الاجتماعي، وغيره.

جاء ذلك خلال المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، المنعقد تحت عنوان “بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين”، تحت رعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية.

وأوضحت ميرفت صابرين أن اهتمام الوزارة يأتي في ظل إظهار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، تراجع معدل نمو الاقتصاد بالمنطقة العربية إلى 3.6%، ما يدل على زيادة الفقر ونسب الانحدار المجتمعي.

وبينت أن 75% من سكان الدول العربية من 10 دول يعانون فقدان الثقافة المالية وتفاقم حجم الفقر بينها، مشيرة إلى أن في ظل ذلك، تقوم الوزارة بإنشاء مشروعات لتحسين الدخول وتحسين زيادة الاستهلاك للمشروعات المستدامة.

ولفتت إلى أن برنامج “فرصة” التابع للوزارة يعمل على تدريب 100 ألف أسرة على المهارات المالية.

وتنظم المؤتمر شركة” فينتك روبوز”، بفاعليات تناقش ملامح الإستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي بمصر، ومناقشة التجارب والإستراتيجيات المؤسسية الناجحة للبلدان والمؤسسات لتحسين مستوى الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية حول العالم وسبل تعزيزها محليًا وعربيًا.