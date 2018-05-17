عبر الفيمتو سل.. الوادي الجديد تستعد لتجربة عملية ترشيد مياه الشرب

أ ش أ أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أنه تقرر إجراء تجربة أولية لتعميم فكرة الترشيد في استخدام المياه.وقال المحافظ، في بيان له مساء الخميس إنه وجه بضرورة استخدام آليات حديثة لترشيد استخدام المياه بالمحافظة؛ مشيرا إلى أنه طالب المسئولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف

أ ش أ



أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أنه تقرر إجراء تجربة أولية لتعميم فكرة الترشيد في استخدام المياه.

وقال المحافظ، في بيان له مساء الخميس إنه وجه بضرورة استخدام آليات حديثة لترشيد استخدام المياه بالمحافظة؛ مشيرا إلى أنه طالب المسئولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بعمل دراسة عاجلة لإيجاد أليه لتفعيلها.

وأوضح المحافظ أنه سوف يتم تجربة استخدام صنابير مياه جديدة موفرة “الفيمتو سل”، كبديل عن الصنابير العادية التي تهدر الكثير من المياه على أن يتم تنفيذ التجربة الاسترشادية الأولى لتعميم فكرة ترشيد الاستهلاك للمياه داخل المؤسسات والهيئات التابعة للدولة والمساجد والمنشآت الدينية وكذلك المنازل.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ التجربة بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينه الخارجة، ليكون نواة للانطلاق في تعميم فكرة ترشيد المياه بالوادي الجديد.