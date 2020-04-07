استثمار

عبر الفيديو كونفرانس ..المكتب الاعلامي لوزارة التخطيط يبحث تداعيات كورونا

الاعلام يقوم بدور توعوي كبير في الأزمات
أحمد عاشور 1:20 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20 1:20 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

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عقد المكتب الإعلامى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة مستجدات الأوضاع الحالية وطبيعة سير العمل فى ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى تلقى بظلالها على القطاعات كافة.

ناقش الاجتماع دورالإعلام فى هذه الفترة الحرجة والتي تحتاج لتعديلات فى الاستراتيجية العامة لطبيعة العمل الإعلامى داخل الجهات المختلفة. 

دور محوري للإعلام

قالت وفاء المتولى، مدير المكتب الإعلامى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإعلام فى مثل تلك الأزمات يضطلع بدور توعوي كبير؛ وهو ما نسعى للمشاركة فيه بفاعلية عبر المنصات الإلكترونية المتعدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تعمل بكامل طاقتها لتوعية متابعيها وتعريفهم بآخر مستجدات أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، فيما يخص الارشادات الصحية بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

و أشادت سماح إبراهيم، مسؤول العلاقات الإعلامية بالمكتب الإعلامى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمدى التعاون الذى يبديه السادة محررو الصحف ومعدو البرامج التلفزيونية، مقدمة لهم الشكر على هذا التعاون الدائم وتعاملهم بمهنية طوال الوقت.

أدوات مختلفة

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لديها عدد من المنصات الالكترونية الفاعلة على المواقع المختلفة للتواصل الاجتماعي، مثل: “فيسبوك” و”انستجرام” و”تويتر” و”يوتيوب” و”لينكيد إن”.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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