عبر الفيديوكونفرانس.. مصر تشارك في المؤتمر الوزاري لمنظمة الأوبك

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى المؤتمر الوزارى الاستثنائى لدول الأوبك وخارج أوبك (أوبك +) عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى، وإلكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي.

وبحث اجتماع الأوبك سبل تخفيض الإمدادات البترولية فى السوق العالمية ومحاولة إعادة الاستقرار والتوازن.

كما بحث اللقاء آليات وقف انهيار الأسعار العالمية وعودة التوازن بعد التأثير السلبى الناتج عن وجود فائض كبير فى الأسواق.

ونتج ذلك الفائض عن زيادة الإنتاج وانخفاض الطلب العالمى المتزامن مع تفشي فيروس كورونا فى دول العالم.

وقد جاءت دعوة مظمة أوبك لمشاركة مصر ضمن دول الأرجنتين وكولومبيا والإكوادور وأندونيسيا والنرويج وترينداد توباجو.

وأشار الملا إلى أهمية الاجتماع الوزارى فى هذا التوقيت الحاسم.

وأكد أهمية عودة التوازن للأسواق والأسعار وأن مشاركة مصر تتيح لها المتابعة والتنسيق المباشر مع مجموعة أوبك+.

ووفقًا لوزير البترول فإن مشاركة مصر تدعم الجهود المبذولة ومبادرات التعاون بين المنتجين لتحقيق الاستدامة والاستقرار لسوق البترول العالمية.

وقال الوزير إن ذلك ينعكس إيجابًا على أطراف العلاقة التى تشمل الدول المنتجة للبترول والدول المستهلكة وشركات البترول العالمية.