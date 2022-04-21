افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديوكونفرانس، خلال احتفالية بدء موسم حصاد القمح في توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، عددًا من مشروعات الصوامع الجديدة في محافظات الشرقية والجيزة والقليوبية والإسماعيلية، وذلك ضمن المشروع القومي للصوامع.

و شملت المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي، صوامع سعة 90 ألف طن بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية، ومجمع صوامع سعة 90 ألف طن بمدينة عرب العليقات في محافظة القليوبية، ومجمع صوامع سعة 60 ألف طن بمدينة بني سلامة في محافظة الجيزة، وصومعة سعة 30 ألف طن بمدينة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية.

عقب ذلك، تفقد الرئيس السيسي أراضي مشروع توشكى، واستمع إلى شرح من أحد القائمين على المشروع عن أنواع المحاصيل المختلفة، كما تفقد الصوب الزراعية المختلفة للمشروع ومحاصيل القمح والسمسم، ومزارع النخل وغيرها.

ورافق الرئيس السيسي خلال الجولة كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وعدد من الوزراء .