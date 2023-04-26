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عبر الجسر الجوي والمنافذ البرية.. الخارجية: إجلاء 2679 مواطنا مصريا من السودان

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في إطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين بالسودان

عبر الجسر الجوي والمنافذ البرية.. الخارجية: إجلاء 2679 مواطنا مصريا من السودان
أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل

8:11 م, الأربعاء, 26 أبريل 23

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه في ظل ما تشهده جهود إجلاء المواطنين المصريين في السودان من وتيرة متزايدة بمرور الوقت، تم إجلاء ١١٤٠ مواطنا مصريا اليوم ٢٦ أبريل الجاري، حيث تم إجلاء ٤٤٣ مواطنا مصريا من السودان عبر الإجلاء البري و٦٩٧ مواطنا عن طريق الإجلاء الجوي من خلال تنفيذ ٧ رحلات عبر المجهود الجوي في إطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين بالسودان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، موضحا وصول عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى ٢٦٧٩ مواطنا حتى الآن.

أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل

8:11 م, الأربعاء, 26 أبريل 23