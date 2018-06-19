عبر اكتتاب.. عمومية كابو للملابس توافق على زيادة رأس المال

وافقت عمومية شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) على زيادة رأسمالها المصدر بقيمة 100 مليون جنيه . وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الجمعية العامة غير العادية للشركة التى انعقدت 12 يونيو الجارى وافقت على زيادة رأس المال المصدر من 4.7.3 مليون جنيه إلى 507.3 مليون بزيادة قدرها 100 مليون

وافقت عمومية شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) على زيادة رأسمالها المصدر بقيمة 100 مليون جنيه .

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الجمعية العامة غير العادية للشركة التى انعقدت 12 يونيو الجارى وافقت على زيادة رأس المال المصدر من 4.7.3 مليون جنيه إلى 507.3 مليون بزيادة قدرها 100 مليون موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

ومن المقرر أن تتم الزيادة عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة بنسبة 0.245 سهم لكل مالك سهم بالقيمة الاسمية على أن يجبر كسر السهم لصغار المساهمين.

وقالت الشركة إن هذا المبلغ سيتم استخدامه فى سداد التزمات ضريبية تراكمية منذ 2001 إضافة إلى شراء آلات ومعدات إنتاج جديدة وتمويل رفع كفاءة المبانى والمصانع والمخازن، وكذلك سداد جزء من رصيد قرض البنك المصرى لتنمية الصادارت.