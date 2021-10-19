عبر اقتطاع جزء من إيراداتها.. موسكو تفرض 240 مليون دولار غرامة على جوجل

أعلنت السلطات الروسية، أنها ستسعى هذا الشهر لتغريم شركة جوجل الأمريكية نسبة من إيراداتها السنوية في روسيا لتقاعسها مرارا في رصد محتوى تعتبره غير قانوني في أقوى مسعى تنتهجه موسكو حتى الآن لكبح شركات التكنولوجيا الأجنبية، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات (روسكومنادزور) إن جوجل لم تدفع غرامات قيمتها 32.5 مليون روبل (458100 دولار) فُرضت عليها حتى الآن هذا العام وإنها ستطالب بتغريمها ما بين 5 و20% من إيراداتها المتحققة في روسيا وهو ما قد يصل إلى 240 مليون دولار.

ولم ترد جوجل على الفور على طلب التعليق.

روسيا تكثف جهودها للضغط على شركات التكنولوجيا الأجنبية

وتكثف روسيا جهودها للضغط على شركات التكنولوجيا الأجنبية في إطار سعيها لفرض سيطرة أكبر على الإنترنت في البلاد فأبطأت سرعة موقع تويتر منذ مارس واعتادت تغريم شركات أخرى بسبب ما تقول إنها انتهاكات تتعلق بالمحتوى.

وفى الشهر الماضى، فرضت هيئة مكافحة الاحتكار فى كوريا الجنوبية غرامات على جوجل بقيمة 177 مليون دولار لإساءة استغلال السوق.

تغريم جوجل 176.64 مليون دولار فى كوريا

وذكرت وكالة رويترز، أن الهيئة غرمت جوجل 207 مليارات وون (176.64 مليون دولار)، قائلة إن الشركة الأمريكية العملاقة أساءت استغلال مركزها المهيمن في السوق لتقييد المنافسة في سوق أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.

من جانبها، حققت لجنة التجارة العادلة في كوريا “KFTC” مع شركة جوجل حول مزاعم تفيد بأنها تمنع صانعي الهواتف الذكية المحليين من استخدام أنظمة تشغيل أخرى غير أنظمتها.



وتأتي تلك الغرامة كأحدث ضربة للاحتكار الذي تمارسه شركة جوجل في كوريا.

وفي وقت سابق ، أقر البرلمان الكورى مشروع قانون يمنع مشغلي متاجر التطبيقات الكبرى مثل جوجل من إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم ومنع المطورين بشكل خاص من فرض عمولة على عمليات الشراء داخل التطبيق.

تغريم جوجل 268 مليون دولار فى فرنسا

وفى يونيو الماضى، قررت هيئة حماية المنافسة في فرنسا تغريم شركة جوجل 220 مليون يورو (268 مليون دولار) بسبب إساءة استغلال وضعها المسيطر على سوق خوادم الإعلانات لمواقع الإنترنت وناشري تطبيقات الأجهزة المحمولة.

وأشارت الهيئة إلى أن جوجل أرادت الاستفادة من إجراءات التسوية وهو ما وافقت عليه الهيئة.

واقترحت جوجل التعهد بتحسين إمكانية التشغيل البيني لخدمات “جوجل آد مانجر” المسؤولة عن بث الإعلانات على مواقع الإنترنت وتطبيقات الأجهزة المحمولة، مع خوادم إعلانات وحلول بيع المساحات الإعلانية لشركات أخرى، إلى جانب إلغاء البنود التي تعطي جوجل أفضلية في هذا المجال.

ووافقت الهيئة الفرنسية على هذه التعهدات من جانب جوجل وجعلتها ملزمة في قرارها النهائي.

من جانبها، ذكرت جوجل أنها وافقت على مجموعة من الالتزامات التي تسهل على ناشري التطبيقات استخدام البيانات واستخدام أدواتها مع تقنيات إعلان أخرى كجزء من تسوية شاملة لإنهاء تحقيق هيئة المنافسة الفرنسية.

وقالت جوجل إنها ستختبر وتطور هذه التغييرات خلال الشهور المقبلة قبل إطلاقها على نطاق واسع، أو على نطاق عالمي بالنسبة لبعض هذه التغييرات.