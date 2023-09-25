عبر استثمار 4 مليارات دولار.. أمازون تسعى للتحول إلى لاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي

أعلنت “أمازون دوت كوم” أنها ستستثمر نحو 4 مليارات دولار في “أنثروبيك”، لتحظى بشريك مهم في جهودها لتصبح لاعبًا رئيسيًّا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعبر عن ثقتها في الشركة الناشئة المثيرة للاهتمام، بحسب وكالة بلومبرج.

ستنقل “أنثروبيك”، بموجب الصفقة، معظم برمجياتها إلى مراكز بيانات “أمازون ويب سيرفسيز”، وستستخدم رقائق شركة الحوسبة السحابية لتدريب النماذج التي تستخدمها لتشغيل برامج الدردشة والتطبيقات الأخرى.

وإلى جانب الوصول إلى قوة “أمازون” في مجال الحوسبة، ستحصل “أنثروبيك” على تمويل يساعدها على دفع التكاليف الضخمة المطلوبة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة وتشغيلها.

وقالت الشركتان، في بيان، اليوم الاثنين، إن “أمازون” ستكون لها حصلة أقلية في “أنثروبيك”.

الاستحواذ على حصص في شركات شحن جوي

عمدت شركة التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية العملاقة، منذ فترة طويلة، إلى الاستحواذ على حصص في شركاء بمجالات تعتبرها ذات أولوية، منها شركات شحن جوي، وشركة لتوزيع البقالة، وأخرى لتصنيع الشاحنات الكهربائية.

ولكن إذا كان الاستثمار في “أنثروبيك” يقترب من 4 مليارات دولار، فإنه سيمثل أكبر جانب معروف من صفقات الشركات المرتبطة مباشرة بــ”أمازون ويب سيرفسيز”.

تميل الوحدة إلى بناء منتجاتها الخاصة بدلًا من الاعتماد على التكنولوجيا أو الشركات المشتراة من الآخرين، مما أدى إلى عمليات استحواذ متواضعة نسبياً في سوق حجمها مليارات الدولارات يغذيها هوس الذكاء الاصطناعي.

تقول أمازون إن مهندسيها، بمن يعمل منهم خارج “أمازون ويب سيرفسيز”، سيتمكنون من الوصول إلى نماذج “أنثروبيك”.

“أمازون ويب سيرفسيز” هي أكبر بائع في العالم لطاقة الحوسبة وتخزين البيانات عند الطلب. لكن يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها متخلفة في المجال الناشئ لنماذج الكمبيوتر المدرَّبة على إنشاء النصوص والصور والمحتويات الأخرى لافتقارها إلى منتج ناجح وشريك حصري رفيع المستوى في هذا المجال.

أما مراكز بيانات “مايكروسوفت” فتستخدم برمجيات “أوبن إيه آي”، مطورة تطبيق الدردشة “تشات جي بي تي”، وهي شراكة تعتمد على استثمار حجمه 13 مليار دولار أعطت دفعة لجارة “أمازون” في منطقة سياتل وجددت نشاطها.

لحظة فارقة

قال المسئولون التنفيذيون في أمازون إنه لا يزال من المبكر جدًّا معرفة مآل ما يسمى بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وإن أكثر من 100 ألف عميل استخدموا أدوات التعلم الآلي الخاصة بالشركة حتى الآن.

والنموذج الأساسي لشركة “أنثروبيك”، المسمى “كلود”، متاح بالفعل ضمن خدمة “بيدروك”، التابعة لــ”أمازون”، والتي لا تزال في مرحلة الإصدار المبكر، وستجعل نماذج “أمازون” وأطراف ثالثة متاحة لعملائها.

قال آندي جاسي، رئيس “أمازون” التنفيذي، في بيان: “لدينا احترام كبير لفريق أنثروبيك ونماذج الشركة، ونعتقد أنه يمكننا المساعدة في تحسين العديد من تجارب العملاء، على المدى القصير والطويل، من خلال تعميق تعاوننا”.

تمثل الصفقة أيضًا لحظةً فارقة لجهود “أمازون” في صناعة الرقائق، والتي تتضمن معالجات تسمى “ترينيوم” و”إنفيرينشيا” المصممة لتشغيل تطبيقات التعلم الآلي.

تعتمد معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة على شرائح باهظة الثمن من إنتاج “إنفيديا كورب”، والتي قد يصعب الحصول عليها. وقالت الشركتان إن “أنثروبيك” ستستخدم شرائح “أمازون ويب سيرفسيز” لتصميم النماذج الأساسية المستقبلية وتدريبها.

هوس الذكاء الاصطناعي

جمعت “أنثروبيك”، التي أسسها خبراء في “أوبن إيه آي”، أكثر من مليار دولار حتى الآن من خلال عرض تقديمي لإنشاء نوع أكثر أماناً من برامج الدردشة الآلية لمهام مثل التلخيص والبحث والإجابة على الأسئلة والبرمجة.

ومن بين الداعمين للشركة “جوجل” التابعة لشركة “ألفابت”، التي استثمرت نحو 400 مليون دولار في “أنثروبيك”، حسبما ذكرت بلومبرج في فبراير. “جوجل” أيضًا منافس في مجال الحوسبة السحابية لــ”أمازون ويب سيرفسيز” ومنشئ للنماذج المستخدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

قال داريو أمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “أنثروبيك”: “من خلال توسيع شراكتنا بشكل كبير، يمكننا إتاحة إمكانات جديدة للمؤسسات من جميع الأحجام،

حيث يمكنها استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والمتطورة من أنثروبيك جنباً إلى جنب مع تكنولوجيا الحوسبة السحابية الرائدة لدى أمازون ويب سيرفسيز”.