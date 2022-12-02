عبر أمهات من أسماك الموسى.. الحياة تعود لبحيرة قارون بالفيوم

قام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، التابع لمجلس الوزراء، باستلام وإنزال عدد 136 من أمهات أسماك الموسي الوافدة من بحيرة البردويل كمرحلة أولي ضمن برنامج الاستلام والإنزال الذي سيستمر خلال شهري ديسمبر 2022 ويناير 2023 لاستكمال العدد الكلي للأمهات المتفق علي نقلها، ضمن مشروع إحياء بحيرة قارون بالفيوم.

وأشار اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى لـجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن هذا يأتي وفقاً لما تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة فى شهر سبتمبر 2022، برعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، حيث تم الإتفاق على تزويد بحيرة قارون بالفيوم بعدد ألفين من أمهات أسماك الموسي.

كما تم إنزال أمهات أسماك الموسى بالبحيره بحضور الدكتورة نسرين عز الدين (أستاذ الطفيليات بكلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة) والمهندس أيمن المنصورى مدير منطقة وادى النيل ومجموعة كبيرة من مهندسي المنطقة، وعادل أمين الصايم رئيس الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة قارون وعددا من صيادي البحيرة.

وأصدرت الجهات المعنية بالمحافظة تعليماتها لشرطة المسطحات ورؤساء المدن بتفعيل قرار حظر الصيد الذي أصدره اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز بشأن حظر الصيد.

كما أصدر فرحات قرار حظر الصيد في بحيرة قارون اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022، لمدة أربعة أشهر، على أن تُستأنف أعمال الصيد بداية من شهر مارس 2023، وذلك بهدف الحفاظ علي المخزون السمكي بالبحيرة مما يعود بالاثر الإيجابي للحياه السمكيه بالبحيرة وزيادة الانتاج السمكى مما يعود بالرخاء على صيادي البحيرة.

وأكد فرحات أن الهدف الرئيسى الذى يسعى إليه هو وضع استراتيجية تهدف إلى القضاء على طفيل الأيزوبودا، وتزويد البحيرة بكميات جديدة من الأسماك التى تتلائم مع وضع البحيرة والتى أقرتها الجهات العلمية وهى أسماك الموسى خلال الفترة الحالية، وبالتدريج إضافة الأصناف الأخرى التى تشتهر بها البحيرة طبقاً لتوصيات الجهات العلمية فى الأوقات المناسبة وبالكميات المحددة، لتستعيد البحيرة كفائها الإنتاجية وإعادتها لسابق عهدها فى المصيد السمكى والذى توقف منذ عام 2019 بسبب طفيل الأيزوبودا وبعض مشاكل أخرى بالبحيرة.