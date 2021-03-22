عبد الوهاب عبد المنعم رئيسًا لقطاع الاستثمار ومشرفًا على القطاع المالي فى «المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات»

قررت شركة “المصرية للتأمين التكافلى”- ممتلكات ومسئوليات- تعيين عبد الوهاب عبد المنعم رئيسًا لقطاع الاستثمار ومشرفًا على القطاع المالي بالشركة، وحصل عبد الوهاب عبد المنعم على بكالوريوس التجارة من كلية التجارة بجامعة القاهرة (شعبة تأمين) عام 1980 ودبلوم الدراسات العليا فى التأمين عام 1987، وعمل فى شركة “مصر للتأمين” عام 1981 بقسم حسابات إعادة التأمين بقطاع الشئون المالية، ثم تمّت ترقيته إلى مدير إدارة حسابات التأمينات العامة بالقطاع المالي بالشركة عام 2001.

خبرات عبد الوهاب عبد المنعم

وتم انتدابه للعمل بشركة مصر القابضة للتأمين عام 2006، وتم تعيينه مدير الإدارة العام للحسابات بالندب بالشركة، ثم تمت ترقيته إلى رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة عام 2010، ثم نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة للشئون المالية والإدارية بشركة “مصر لإدارة الأصول العقارية” اعتبارًا من عام 2014 حتى عام 2019.

وانتقل عبد المنعم للعمل مساعدًا لرئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية بشركة “النصر العامة للمقاولات” (حسن محمد علام) عام 2020، وقد شغل عضوية اللجنة المالية الدائمة لقطاع التأمين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وإلقاء محاضرات عن مادة محاسبة التأمين فى معهد مصر للتأمين منذ عام 2001.

وتولّى عبد المنعم من قبل عضوية مجالس إدارات العديد منها الشركات؛ ومنها عضو مجلس إدارة شركة مصر أسوان للسياحة، وعضو مجلس إدارة لشركة مصر للاستثمار العقارى والسياحى، وعضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، وعضو مجلس إدارة شركة مصر للمنتجعات السياحية، وشركة ضمان مخاطر الائتمان ورئيس لجنة تأسيس لجنة المراجعة فى شركة مصر القابضة للتأمين والشركات التابعة.

وترأس لجان الصحة والسلامة المهنية، ولجنة الإسكان والخدمات ولجنة شئون العاملين ولجنة البت بالعطاءات الخاصة بالمشتريات، ومقرر لجنة فصل محفظة تأمينات الممتلكات، ومقرر فصل محفظة تأمينات الحياة والاشتراك فى نقل محفظة تأمينات الحياة من شركة مصر للتأمين إلى شركة مصر لتأمينات الحياة، كما اشترك فى نقل محفظة تأمينات الممتلكات من شركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر للتأمين، وعضو اللجنة المالية المشكلة لإتمام عملية دمج شركات التأمين.

عن المصرية للتأمين التكافلى

ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات ومسئوليات- 230 مليون جنيه، فيما يضم هيكل المساهمين الحالى مؤسسات اقتصادية قوية تشمل كلا من بنك فيصل الإسلامى بحصة %32.75 والمصرف العربى الدولى 9.5%، ومجموعة الخليج للتأمين 8.75%، وبنك مصر إيران للتنمية 8.25%، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» بحصة 8.25%، وشركة كامكو 8.25%، وبنك البركة- مصر بحصة 8.25%، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 8%، وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين 8%.