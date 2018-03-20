عبد الوهاب جروب تتفاوض على 150 مليون جنيه تسهيلات ائتمانية

أحمد الدسوقىتجرى مجموعة عبد الوهاب جروب، الرائدة فى مجال تصنيع وتجميع السيارات فى الشرق الأوسط، مفاوضات مكثفة مع أحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، للحصول على تسهيلات ائتمانية تصل إلى 150 مليون جنيه.تأسست المجموعة عام 1980، ويتبعها عدد كبير من المصانع والشركات العاملة بمجال تصنيع وتجميع السيارات

أحمد الدسوقى

تجرى مجموعة عبد الوهاب جروب، الرائدة فى مجال تصنيع وتجميع السيارات فى الشرق الأوسط، مفاوضات مكثفة مع أحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، للحصول على تسهيلات ائتمانية تصل إلى 150 مليون جنيه.

تأسست المجموعة عام 1980، ويتبعها عدد كبير من المصانع والشركات العاملة بمجال تصنيع وتجميع السيارات وخدماتها.

قالت مصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن التمويل الذى يجرى التفاوض بشأنه مع البنك الخاص – رفضت الإفصاح عن هويته – سيتم توجيهه لشراء ألات ومعدات جديدة، مشيرة إلى أن المفاوضات فى مراحلها الأخيرة، وقد تحصل المجموعة على موافقة البنك خلال أسابيع قليلة.

وأكدت المصادر، أن الأجل الزمنى للتسهيلات يصل إلى عام واحد فقط، مشيرة إلى أن المجموعة لديها علاقات واسعة مع بنوك القطاع المصرفى، وتحتاج من آن لأخر لمثل تلك التسهيلات الائتمانية.

تشمل منتجات «عبد الوهاب جروب» الرئيسية، الحافلات ومينى باص ميدى، والميكروباص، ومركبات مدرعة، بالإضافة إلى سيارات نقل النفايات.

ويتبعها مصنع حلوان لتجهيزات النقل، الخاص بمجال تصنيع معدات نظافة المدن، ونقل المخلفات، ومختلف تجهيزات السيارات، مثل: القلابات – التنكات جميع أنواع الحاويات الرافعة، والمنزلقة.

ويتعامل المصنع مع عدد من شركات السيارات العالمية، التى تعمل فى مصر، مثل ميتسوبيشى، وفولفو، ورينو، ومرسيدس mcv ، وإيفيكو، وإسكانيا، والهندسية لتصنيع السيارات.