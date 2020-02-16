عبد الوهاب: إنشاء وتطوير 11 منطقة استثمارية جديدة بتكلفة 78 مليار جنيه

خلال الجولة التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولى صباح اليوم فى المنطقة ورافقه خلالها عبدالوهاب ومحافظ القليوبية

قال محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إنه يجرى إنشاء وتطوير 11 منطقة استثمارية جديدة بمجالات مختلفة لوجستية، وتعليمية، وصناعية، وخدمية، وترفيهية ، وقال عبدالوهاب إنه من المتوقع أن تساهم هذه المناطق فى توفير 208 آلاف فرصة عمل ، مع جذب استثمارات قيمتها تصل إلى 78 مليار جنيه.

وعرض المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار على رئيس الوزراء حجم الأعمال التى تتم فى المنطقة الاستثمارية ببنها ، خلال الجولة التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولى صباح اليوم فى المنطقة ورافقه خلالها عبدالوهاب ومحافظ القليوبية .

وقال الرئيس التتفيذى للهيئة العامة للاستثمار ، إنه تم تخصيص المنطقة الاستثمارية ببنها للأنشطة الغذائية، والصناعات المُكملة لها بمساحة 46 فداناً.

وأوضح أنها تضم 187 مشروعاً بحجم تكلفة 1,1 مليار جنيه، ومتوقع أن توفر 3500 فرصة عمل.

وتابع بأن متوسط المساحات للوحدات الصناعية يتراوح بين 240م2 إلى 360م2، وتضم ثلاجات ومخازن بمساحة 240م2.

وتضم كذلك منافذ بيع بمساحات تتراوح بين 72م2 إلى 80م2.

وقال إن المنطقة الاستثمارية ببنها تضم 147 وحدة صناعية ، وعدد 6 ثلاجات مركزية، إضافة لمنطقة تجارية تضم 16 منفذ بيع ،و 18 مخزنا، ومنطقة إدارية خدمية تضم مركز خدمات المستثمرين، ومركزاً حضرياً للمرأة.

كما تضم أيضا مركزا لريادة الأعمال ، ومبنى خدمات عاملين، ومبنى دفاع مدني، بجانب نقطة إسعاف ومسجد.

وقال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن نسبة التنفيذ بالمنطقة الاستثمارية ببنهت وصلت إلى 96%.

وأوضح أن المناطق الاستثمارية، بشكل عام ، تقوم بالأساس على نظام التنمية المتكاملة بمختلف المجالات ، بحيث تضم أنشطة صناعية، وتجارية، وخدمية، ولوجستية، وغيرها من الأنشطة التى وردت فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وأشار إلى أنه تم تنمية وتطوير وتشغيل 7 مناطق وفقا لذلك على مساحة 2142 فداناً بحجم استثمارات 29,5 مليار جنيه.

وبلغ عدد المشروعات التى تعمل بداخلها 800 مشروعا وحجم العمالة يصل إلى 75 ألف عامل، ونسبة الإشغال بتلك المناطق تصل إلى 90%.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بتنمية وتطوير 3 مناطق استثمارية تحت ولايتها وتم تخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة بكل من مدينة الصف، وميت غمر، وبنها.

وقال إن حجم الاستثمارات بتلك المناطق بلغ 3 مليارات جنيه، وهى تضم 519 مشروعا وتوفر 9500 فرصة عمل.

وأشار إلى أنه تم طرح هذه المناطق خلال الربع الأخير من عام 2019، ويجرى حالياً تخصيص الوحدات داخلها للمشروعات بمدينتى ميت غمر، وبنها.