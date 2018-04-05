عبد الموجود: 34 ألفًا تقدموا في قرعة حج الجمعيات الأهلية

مدحت إسماعيلقال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إنه تقدم 34 ألف مواطن لأداء فريضة الحج لهذا العام، بعد استبعاد طلبات المواطنين السابق تسجيلهم فى حج القرعة بوزارة الداخلية، ومن سبق له أداء الفريضة خلال الخمس سنوات الماضية.وأضاف أنه تم اختيار 12 ألفاً فقط للف

مدحت إسماعيل

قال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إنه تقدم 34 ألف مواطن لأداء فريضة الحج لهذا العام، بعد استبعاد طلبات المواطنين السابق تسجيلهم فى حج القرعة بوزارة الداخلية، ومن سبق له أداء الفريضة خلال الخمس سنوات الماضية.

وأضاف أنه تم اختيار 12 ألفاً فقط للفوز بتلك الفريضة المباركة لأعضاء الجمعيات الأهلية، ويتم توزيعها على جميع المحافظات، وفقًا لنسبة تعداد سكان كل واحدة، ويتم الاختيار وفقًا لعدد الطلبات المسجلة بكل إدارة اجتماعية.

جدير بالذكر أن مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، برئاسة غادة والى، كان قد اعتمد أسعار برامج الحج لعام 2018 للمستويات الأربعة المنفذة لحجاج الجمعيات الأهلية.

وراجع مجلس الأمناء برئاسة الوزيرة برامج الحج المنفذة والتعاقدات المبرمة لموسم الحج، التى انتهت منها مبكرًا ونجحت فى إبرام التعاقدات على جميع الفنادق والخدمات، ما ساهم فى التعاقد على فنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكل المستويات وبأسعار تقارب العام الماضى.